Tres bajas en el FC Barcelona para medirse al Galatasaray en Champions

Fran Fuentes 12 OCT 2026 - 11:43h.

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El FC Barcelona se enfrenta al Galatasaray en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. Un encuentro que, sin duda, aumentará el nivel de exigencia del equipo hasta ahora. De cara al duelo, para el que el conjunto barcelonista volaba esta misma mañana hacia Turguía, Hansi Flick no tendrá disponibles a tres de sus futbolistas.

En primer lugar, Raphinha se queda fuera de la lista tal y como adelantó el técnico alemán. El brasileño, a quien las pruebas médicas informaron de que había una pequeña situación que resolver, por lo que no entraría en la lista. Del mismo modo, Frenkie de Jong sigue haciendo trabajo específico para volver cuanto antes, aunque aún le quedan al menos un par de semanas para estar completamente operativo. Por último, Andreas Christensen sigue recuperándose de la lesión que le obligó a ser sustituido ante el Sevilla FC. Así las cosas, esta es la lista del FC Barcelona al completo.

La convocatoria del FC Barcelona para medirse al Galatasaray en Champions, con tres bajas

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominic Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García.

Mediocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri Hernández, Dani Olmo, Marc Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesús, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.