Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 13:38h.

El brasileño se lesionó durante el parón con Brasil

Hansi Flick explica las bajas de Raphinha y De Jong en el FC Barcelona y se rinde a Lamine Yamal: "Si no es ya el mejor del mundo, lo será"

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Raphinha podría perderse la cita ante el Betis. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, atendió a los medios de comunicación este sábado y, entre otros muchos temas, aseguró que los servicios médicos apuntan a la cita ante el PSG como encuentro clave para la reaparición del atacante brasileño.

Cabe recordar que en la previa de la cita ante el Getafe, Hansi Flick aseguró al ser cuestionado por Raphinha que "algo sí que se ve, no es una lesión importante, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta, porque tuvo muchas lesiones y hay que cuidarlo. No estará disponible ni mañana ni contra el Galatasaray".

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En este sentido, Joan Laporta ha explicado este sábado que "no estará disponible ni ante el Getafe, ni ante el día del Galatasaray, son situaciones que debemos aceptar", en este sentido, el presidente insiste en que "sabemos las fechas que se perderá, debería estar disponible para París".

Cabe recordar que el FC Barcelona, antes de la cita ante el PSG, jugará este sábado ante el Getafe, en Champions League contra el Galatasaray y, posteriormente, ante el Betis antes de visitar París.

Si los pronósticos de Joan Laporta se confirman, el jugador estaría prácticamente descartado para la cita ante los de Manuel Pellegrini optando, en caso de una recuperación más rápida, a algunos minutos de cara a ir probándose antes de jugar en Champions League nuevamente.