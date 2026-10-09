Fran Fuentes 09 OCT 2026 - 13:35h.

El técnico postula el regreso de Joan García y elogia a Luis De la Fuente por la gestión de minutos de los barcelonistas

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido del FC Barcelona frente al Getafe CF de José Bordalás. El técnico azulgrana ha respondido a varias cuestiones de interés, como la lesión de Raphinha y Frenkie de Jong, el estado de Joan García y su posible titularidad, y ha elogiado a Luis De la Fuente por la gestión de minutos con los jugadores barcelonistas. A continuación, sus palabras:

La lesión de Raphinha: "La imagen mostró algo, no parece una gran lesión pero es algo que tenemos que cuidar porque la temporada pasada tuvimos alguna como estas. Lo cuidaremos. No estará disponible mañana, ni tampoco en Estambul ante el Galatasaray".

La titularidad de Gabriel Jesús: "Esa es la idea. Él ha mejorado mucho aquí, se ha adaptado a nuestro estilo de juego. Juega bien en el área, cerca de ella, entrena muy bien y apreciamos mucho su esfuerzo. La idea es que juegue".

Qué le parece el parón largo: "Es parte de nuestro trabajo. Tenemos que saber nuestro lugar. No estoy feliz pero no puedo cambiarlo. Creo que otros equipos, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro. Tenemos partidos importantes en los próximos días y estamos preparados".

Qué partidos prioriza entre Sevilla, Galatasaray y PSG: "No, nosotros siempre nos enfocamos en el siguiente partido. Nada cambia, igual que en esto. Ahora nos toca el Getafe, que defiende muy bien, llegó a Conference el año pasado, lo hicieron muy bien. Sabemos cómo juegan y no es fácil jugar contra ellos. Nuestro foco en los siguientes partidos está en el Getafe".

Cómo está Frenkie de Jong: "No, lo mismo. El plan es que el próximo partido que juegue sea, quizá, ante el Betis. No tiene dolor, está mejor, pero también necesita más tiempo y se lo vamos a dar".

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La lesión de Joan García: "Siempre puede ser una opción, igual que TEK. Para hoy, Joan ha entrenado muy bien, así que puede empezar".

¿Ha pensado en Frenkie como central?: "Sí, claro que puede jugar ahí. Tenemos diferentes opciones y Frenkie puede jugar ahí".

Raphinha y sus recaídas con Brasil: "Es la selección y creo que es un sueño para todos jugar en su selección. Esa es la mentalidad de Rapha. Siempre da el 100%. Podemos pensar que no es necesario jugar en Australia, pero tiene que viajar, no sé, miles de kilómetros ida y vuelta. Pero, al final, ellos tienen que elegir algunos amistosos. En Europa no es posible, porque siempre tenemos la oportunidad de jugar contra Argentina, Brasil... tienes dos o tres partidos, y con la Nations League no es posible. Tienes que jugar esta competición, que todos queremos jugarla. Es mejor para los jugadores. Ellos no dicen 'ok, queremos ver a otros jugadores', pero tenemos que aceptarlo. NO es la mejor manera, pero no puedo cambiarlo. Tenemos que aceptarlo, intentar hacerlo mejor para repartir los minutos. Yo aprecio mucho que en España, De la Fuente, ha hecho con mis jugadores. Ha gestionado los minutos, y al final eso es bueno. Creo que la relación es buena y yo estoy muy feliz, pero ellos están jugando al máximo nivel y son el mejor equipo del mundo".

¿Marc Bernal es una posibilidad para el central zurdo?: "A veces ha jugado en los entrenamientos pero no lo vemos en esa posición. Creo que, para un jugador, un joven talento, lo mejor es jugar en su posición. Mejorar en su puesto y darle confianza. Lo está haciendo bien en los últimos partidos y estamos muy felices. No pienso en él como una opción para la defensa central".

Cómo afecta la baja de Raphinha en la presión intensiva del Barcelona: "Lo que he visto hoy en el entrenamiento han sido muchas cosas, una alta calidad. Nosotros jugamos bien con balón y presionamos muy bien. Es nuestro estándar, nuestra mentalidad, y creo que el resto de jugadores puede hacerlo muy bien".

Renovación de Xavi Espart: "Tenemos posiciones con dos o tres jugadores por puesto. Esto tiene a todo el mundo despierto. Por eso todos juegan a su máximo nivel y si no, les sustituyo. Todos lo saben, y eso es lo que veo en los entrenamientos. Todos se concentran en estar al 100% de concentración e intensidad, y la calidad está ahí. Lo que yo veo, agradezco esta situación. Es bueno para el club y para todos asegurarse el futuro de un jugador de La Masía por los próximos cuatro años".

La buena gestión de minutos de España con Lamine Yamal: "Lo que yo he visto, tanto en los partidos como con nosotros en los primeros partidos, es impresionante. Lo mismo con España. Contra Inglaterra en Londres estuvo increíble. Quizá tenemos que pensar en que jugadores tan jóvenes con 19 años recuperan muy bien. Lamine disfruta jugando al fútbol. Si sale después del minuto 60, quizá no esté feliz, pero para mí es perfecto. Claro que, cuando no entrenas demasiado, es mejor para él mantener ese nivel, porqie él ama jugar, ama competir, ya lo veis. La confianza que tiene, pero también la actitud. Ya lo veis también en los entrenamientos. Esto es lo que necesitamos de él. Será el mejor jugador del mundo. Si no lo es ya, creo que está cerca, y lo será. Con su actitud, mentalidad de entrenar, de mejorar cada día. Esa es la mentalidad correcta y espero que siga con esa mentalidad".