Pablo Sánchez 09 OCT 2026 - 00:41h.

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El fútbol tras el parón de selecciones está a punto de regresar y el foco vuelve a estar sobre las grandes estrellas de LALIGA. En las últimas horas, una de ellas ha vuelto a ser noticia por ser jurado en una de las originales y frecuentes batallas de gallos. Hablamos de Lamine Yamal. La peculiaridad del asunto ha llegado con la reacción del jugador del Barcelona ante una rima en la que Vinicius Junior fue protagonista.

La reacción de Lamine ante la rima que hablaba de Vinicius fue objeto de debate en El Chiringuito. Mientras unos coincidían en que Lamine no debió reaccionar así, otros consideran que una batalla de gallos consiste en ese tipo de enfrentamientos verbales.

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La opinión sobre Lamine

"Yo creo que puede molestar y seguramente esos cuatro millones de visualizaciones hay gente que lo ha visto 20 veces por ver su cara. Lamine nos ha mostrado varias veces comportamientos así y él tiene que aprender que es un jugador que lo está viendo todo el mundo y que tiene que saber contenerse. Es un jugador mundial y no puede hacer eso. Hay ciertas cosas que no puede hacer. Si eso lo hace cualquier otro jugador qué estaríamos diciendo", opinaba la colaboradora Carmen Colino.

El exfutbolista Javi Balboa, por ejemplo, opinaba al contrario. "Tenemos la piel muy fina. Vas a eso. Tu intentas ridiculizar al otro para ganar puntos. Esto no es nada. Si tu vas a una batalla de gallos... la comparación con una batalla de gallos a nivel nacional no es absolutamente nada".

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