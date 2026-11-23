Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 13:13h.

El streamer cuenta con más de 63 millones de seguidores en su cuenta de YouTube

Usain Bolt se sincera sobre su vida ocho años después de retirarse: "Cuando subo las escaleras me quedo sin aliento"

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El youtuber y streamer IShowSpeed ha publicado un nuevo episodio de su programa Speed Goes Pro titulado Corrí contra Usain Bolt (I races Usain Bolt), en el que deja impresionado al medallista olímpico con su velocidad. El creador de contenido, que lleva apenas un año preparándose, hizo una marca de 10,352 segundos en los 100 metros lisos en su segundo intento. En esta prueba, se quedó a 0,772 segundos de la mejor marca del jamaicano, y pulverizó el récord mundial femenino, que está en 10,49 segundos. Este chico de 21 años, sin experiencia en el atletismo, es entrenado por Ato Bolton, cuatro veces medallista olímpico, y ahora, con los consejos de una de las leyendas de este deporte, deja la puerta abierta a su participación en los Juegos Olímpicos de 2028.