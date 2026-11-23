Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 09:24h.

Zabiri "está cómo loco por fichar por el Barça": su fichaje podría salir por 20 millones

Pretendido por grandes clubes europeos

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El mercado de invierno se acerca y el Barcelona otea el horizonte en busca de refuerzos para su defensa. El transcurrir de la temporada y está demostrando que esa es la posición más coja del equipo por diversos motivos. Por ello, Hansi Flick requiere más piezas ya no solo de cara al próximo año, sino incluso para el segundo tramo del curso.

En este sentido, el club maneja algunos nombres interesantes y uno de ellos es el de Ruud Nijstad. El central holandes de 19 años deslumbra en el Twente y eso le ha permitido estar en las agendas de grandes clubes europeos como el Bayern Múnich o el Chelsea. El Barcelona ya se interesó por él en verano y fue José Álvarez, en El Chiringuito, quien matizó que intentarían firmarlo en enero. "El primer nombre de jugador que interesa al Barça es un jugador que ya interesó en verano: Ruud Nijstad, central de 18 años del Twente", expresó.

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Sin embargo, las últimas declaraciones del propio Nijstad no invitan al optimismo. El zaguero aseguró que, al menos, quería terminar la temporada en el Twente. Agradeció mucho el interés de grandes clubes pero quiere ser fiel al equipo y terminar el año.

Las declaraciones de Ruud Nijstad

"Es agradable que hablen de ti allí, pero estoy centrado en rendir con el FC Twente. Tomé conscientemente la decisión de quedarme, en cualquier caso, un año más en el Twente, creo que todavía tengo mucho que aprender y aquí puedo hacerlo muy bien. Me estoy divirtiendo mucho, tenemos un buen equipo, estamos jugando bien y personalmente también me van bien las cosas”, aseguró en declaraciones a los medios del club.

Su precio de salida ronda los 20 millones de euros, aunque la opción de aterrizar en el Camp Nou en enero parece diluirse. El Barça, a su vez, tantea otras alternativas tanto a corto como a largo plazo.