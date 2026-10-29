El FC Barcelona reactiva el fichaje de un central con hasta cuatro opciones sobre la mesa

Fran Fuentes 29 OCT 2026 - 18:17h.

Las dos derrotas seguidas ante PSG y Real Madrid han acelerado los acontecimientos

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El FC Barcelona ha decidido acudir al mercado de fichajes de invierno con cierta urgencia. Las derrotas frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid han acelerado los planes después de que el pasado verano priorizaran otras posiciones como el frente de ataque. Ahora, después de los problemas defensivos mostrados en esos dos encuentros, la dirección deportiva que encabeza Deco ha decidido lanzarse para incorporar a un central de garantías.

Así lo adelanta el diario Mundo Deportivo. Y es que el conjunto barcelonista tendría la intención de fichar este mismo mercado de invierno y no esperar al próximo verano. Las razones serían dobles: en primer lugar, para paliar cuanto antes el déficit de la plantilla; en segundo, porque el próximo curso, los ingresos del conjunto barcelonista decaerán al volver a Montjuic por las obras del Camp Nou, y saldrá de la regla 1:1. En este sentido, la dirección deportiva maneja cuatro nombres: dos más caros y difíciles, y otros dos, a priori, más asequibles.

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Los cuatro nombres que maneja el FC Barcelona para fichar un defensa central

Y es que, según la citada información, apunta en primer lugar a Josko Gvardiol, central del Manchester City. Aunque sería más una opción para el verano, siempre y cuando se consume la sanción al conjunto inglés. Recientemente renovado hasta el 2031, sería inasequible para el conjunto barcelonista en circunstancias normales.

El segundo de ellos sería Alessandro Bastoni. El Barça lleva casi dos años de tiras y aflojas por el italiano, pero el presupuesto se agotó en los fichajes de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri Hernández, Joao Canceló y Gabriel Jesús. Además, las polémicas extradeportivas en torno al italiano el pasado mes de agosto tampoco facilitaron un movimiento.

Por otra parte, surgen otros dos nombres que, según el citado medio, serían a priori más asequibles. El primero de ellos es Lisandro Martínez. A sus 28 años, cumple contrato el próximo 30 de junio, y sus últimas polémicas y críticas a la dirección deportiva del Manchester United podrían acelerar su salida. No en vano, este mes de enero sería la última oportunidad para ingresar algo de dinero por su venta.

Por último, apuntan a Natan como otra alternativa. A sus 25 años, el rendimiento en un Betis de Champions es muy elevado, aunque apuntan a una cifra de en torno a los 30 millones de euros para valorar su salida, aunque podrían ser más. A priori el Real Betis no contempla su venta, mucho menos de cara al mes de enero.

Pese a todo, el FC Barcelona apunta primero a una venta para poder afrontar una operación importante. Jugadores como Alejandro Balde o Julen Koundé ya quedaron señalados para salir el próximo verano, aunque la ausencia de ofertas importantes en lo económico propiciaron su continuidad en el club. Veremos cómo transcurren los próximos meses y si Deco es capaz de cerrar una venta importante para posibilitar alguna de estas operaciones.