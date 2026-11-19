Fran Fuentes 19 NOV 2026 - 09:17h.

Jorge Mendes ha estado en casa del lateral barcelonista para tratar de desatascar la operación

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El FC Barcelona se prepara para uno o varios movimientos de cara al mercado de fichajes de enero. El conjunto barcelonista tiene claro que necesita a un futbolista más para cerrar la defensa, y al mismo tiempo la entidad sabe que a Hansi Flick le sobra alguna pieza cuyo rendimiento no está siendo el que el alemán espera. Este es el caso de Alejandro Balde, quien ya tuvo sobre la mesa la opción de salir en verano, aunque finalmente no se acabaría concretando. En este sentido, José Álvarez cuenta en El Chiringuito los detalles de una reunión que ha acontecido esta semana y que, ahora sí, dispara las posibilidades de que el lateral barcelonista abandone el Camp Nou este mes de enero.

"Ayer estuvo Jorge Mendes en Barcelona. Luego comió con Lamine Yamal y finalmente estuvo en el domicilio de Balde. La situación con Balde parecía clara en verano, que no quería salir, pero sí que es verdad que la intención parece que va cambiando. Lo que Jorge intuye es que Balde estaría más abierto a salir este enero", explica el periodista.

En este sentido, la fórmula para cerrar la salida del futbolista también estaría definida: "Lo que me habla también es de una cesión con opción de compra, veremos si es obligatoria o no, pero en principio cesión". Posteriormente, el FC Barcelona tendría disponible cierto margen para inscribir a un jugador, y el FC Barcelona tendría claro el movimiento: "Con esto se liberaría la ficha, y el Barça iría por un central", informa José Álvarez.

Asimismo, la salida de Alejandro Balde propiciaría un cambio en los roles de otro futbolista: "Gerard Martín pasaría a ocupar el lateral izquierdo con más protagonismo y se necesitaría un central. Flick confía en Gerard Martín para partidos importantes en ese lateral y como te digo, yo sepa, hay varias opciones de cara a invierno", explica.

Los fichajes que otea el Barcelona tras la salida de Balde

En este sentido, las opciones del FC Barcelona para firmar en el mercado de fichajes de enero también estarían muy definidas: "El primer nombre de jugador que interesa al Barça es un jugador que ya interesó en verano: Ruud Nijstad, central de 18 años del Twente", explica José Álvarez. Pese a todo, no es el único: "A mí uno que me inciden mucho es el de Lisandro Martínez. ¿Por qué? Porque está en el United, la situación no es buena y acaba contrato este junio. Por lo tanto, se podría dar este mismo enero. Es zurdo y puede jugar por la izquierda", detalla.

Y es que hay opciones más inalcanzables por las que el club quizá tenga que esperar: "Uno del que hablamos ya, con la información de Marcos Benito también, es Natan, futbolista del Real Betis. Es verdad que la cláusula es más alta", comenta. Los otros tres nombres que el FC Barcelona tiene sobre la mesa requerirían un desembolso más importante: "Un detalle más, otros tres nombres que le gustan mucho a Hansi Flick son Josko Gvardiol del Manchester City, Alessandro Bastoni del Inter de Milán y Nico Schlotterbeck, pero son fichajes que serían más para verano, de más coste", explica José Álvarez, que tiene un favorito en sus quinielas: "Por lo tanto, el que veo yo más factible ahora es Lisandro Martínez si sale Balde".

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