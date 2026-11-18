Pablo Sánchez 18 NOV 2026 - 21:16h.

Deco anuncia tres operaciones que el Barcelona tiene encarriladas y un beneficio de 72 millones

Cargó contra los partidos acordados por la selección carioca

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En medio del parón internacional, Deco alzó la voz para criticar los últimos movimientos de Brasil en cuanto a partidos se refiere. El director deportivo del Barcelona criticó que los acuerdos de la selección carioca afectan a sus jugadores por la distancia que tienen que recorrer para disputar los encuentros pactados. Así fue la crítica del portugués.