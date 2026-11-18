Competicion:
Deco, indignado con Brasil: "No tiene sentido"
Deco anuncia tres operaciones que el Barcelona tiene encarriladas y un beneficio de 72 millones
Cargó contra los partidos acordados por la selección carioca
En medio del parón internacional, Deco alzó la voz para criticar los últimos movimientos de Brasil en cuanto a partidos se refiere. El director deportivo del Barcelona criticó que los acuerdos de la selección carioca afectan a sus jugadores por la distancia que tienen que recorrer para disputar los encuentros pactados. Así fue la crítica del portugués.
"Que Brasil vaya a jugar dos partidos en Singapur ya me explicarás por qué. Después dos más en Japón para cobrar por los partidos. No tiene mucho sentido, no hay nada que hacer", expresó Deco. En el vídeo superior lo puedes ver.