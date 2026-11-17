Fran Duarte Madrid, 17 NOV 2026 - 13:20h.

El delantero del Real Madrid marcó tres goles en solo 20 minutos contra Singapur y acabó con ganas de marcar más goles al ser sustituido

Vinicius culpa a su renovación por el bajo nivel con el Real Madrid: “Soy humano, cometo errores”

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El parón de selecciones le está viniendo fenomenal a Vinicius. El jugador del Real Madrid estaba siendo muy cuestionado por su rendimiento en este inicio de temporada y ya se había abierto el debate sobre su titularidad después del gran estado de forma de Yan Diomande. Por suerte su reencuentro con Carlo Ancelotti no ha podido salir mejor y el delantero regresa del parón con cinco goles en dos partidos (doblete contra Japón y hat-trick contra Singapur).

Vinicius vuelve a brillar con hambre de goles

Precisamente ha sido en el segundo partido, que se ha saldado con una abultada victoria en el amistoso contra Singapur por 0-7, donde Vini ha brillado más. De hecho, ha marcado los tres goles en solo 20 minutos dejando claro que está cada vez más cerca de su mejor versión. También anotaron Endrick, Estevao, Rayan Rocha y Raoul Suhaimi.

Eso sí, a pesar del partidazo del delantero del Real Madrid, hay cosas que no cambian y a Vinicius no le sentó nada bien su sustitución en el minuto 60’ y con un abultado 0-5 en el marcador. El cabreo es tal que a Vini se le olvida saludar a sus compañeros que esperaban la sustitución en la banda. Un cabreo que está lejos de ser un conflicto entre Carlo Ancelotti y Vinicius, si no que más bien es una muestra de la mentalidad del delantero en estos momentos, demostrando que lejos de conformarse con un hat-trick quería jugar más y marcar más goles. Una mentalidad que siempre le ha caracterizado y le ha ayudado a dar lo mejor de si mismo. "Podría haber conseguido más goles, pero estoy contento con el partido y ahora toca volver con nuestros clubes. Siempre quiero marcar más goles, pero entendí que más gente necesitaba jugar y estoy contento con el debut de mis compañeros", comentó el delantero en el postpartido.

Un cambio de mentalidad que encaja con su polémica confesión en la rueda de prensa previa al amistoso contra Singapur. El brasileño reconoció que no entrenó en condiciones después del Mundial y que su renovación con el Real Madrid llegó a condicionar su preparación en la pretemporada. Una manera de ser sincero con su afición mientras prometía que iba a volver a su mejor nivel y después de su exhibición y su hat-trick parece que está cada vez más cerca de ese esperado regreso.