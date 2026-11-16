Muere Abel Núñez tras recibir un golpe la cabeza en pleno partido de fútbol

El joven futbolista ha fallecido cuatro días después del impacto

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Nueva tragedia en el mundo del fútbol. Abel Núñez, futbolista argentino de apenas 18 años, ha fallecido cuatro días después de recibir un duro golpe en la cabeza durante un partido entre el FC Ezeiza, su equipo, ante el Muñiz en categoría juvenil de Argentina.

"La noticia más dura que nos toca comunicar como club: con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", ha anunciado este domingo el club en el que militaba.

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La acción se produjo el pasado jueves, cuando Abel Núñez recibió un duro golpe en la cabeza durante el encuentro. Ezeiza ya había anunciado hace tres días que el futbolista estaba "atravesando un momento muy difícil" hasta que el lunes por la noche, por desgracia, comunicó el trágico desenlace.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", ha publicado la entidad, que traslada su pésame a "familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil": "Siempre serás parte de nuestra familia".