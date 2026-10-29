Muere Julieta Gallego en el accidente de tren de Urda, la joya del salto de longitud español

Alberto Cercós García 29 OCT 2026 - 13:34h.

La joven de 24 años se encuentra entre las 69 víctimas confirmadas en el accidente ferroviario

El fútbol valenciano, entre el dolor por las víctimas de Toledo y el recuerdo de la DANA

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La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha golpeado también al deporte español. Julieta Gallego, atleta madrileña de 24 años, figura entre las víctimas mortales del accidente ocurrido este miércoles, en el que se vieron implicados un tren AVE de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado decenas de fallecidos y heridos, además de un profundo dolor entre las familias y los allegados de las víctimas. Mientras continúa la investigación y se trabaja para esclarecer lo sucedido, comienzan a conocerse las historias de quienes han perdido la vida en una tragedia que ha conmocionado al país.

Gallego era una de las jóvenes promesas del atletismo nacional, especializada en salto de longitud. Había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania, aunque se encontraba pasando unos días en España cuando ocurrió el accidente. Su trayectoria ya dejaba señales de su potencial: en febrero de 2023 terminó cuarta en el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, celebrado en Antequera, con un salto de 5,90 metros. También había competido en pruebas de velocidad y mantenía una estrecha vinculación con la Agrupación Deportiva Sprint, el club madrileño en el que desarrolló buena parte de su carrera.

El club ha confirmado su pérdida

La entidad confirmó su fallecimiento con un mensaje cargado de dolor. "Es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)", comunicó el club. "Todos en el club estamos con el corazón encogido", añadió, antes de trasladar su pésame a familiares, amigos y compañeros. "Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint", concluyó.

El AD Sprint también anunció minutos de silencio en su memoria en las pistas de atletismo de Paracuellos y Santa Ana, en señal de homenaje tanto a Julieta como al resto de víctimas. La Real Federación Española de Atletismo se sumó a las condolencias y expresó su apoyo a los seres queridos de la deportista. Su muerte deja un vacío irreparable en su entorno y apaga demasiado pronto la trayectoria de una atleta que todavía tenía mucho camino por recorrer.