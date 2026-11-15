Pepe Jiménez 15 NOV 2026 - 14:26h.

La afición del Tenerife no olvida a su exjugador

El emotivo recuerdo a Jesús de Miguel de los aficionados desplazados a Praga: "Contigo presente"

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El balón vuelve a rodar en el Heliodoro Rodríguez López. El escenario que vivió uno de los momentos más duros y complejos de la historia reciente del deporte, como fue la caída de Jesús de Miguel, volvió a presenciar un encuentro este domingo entre el Tenerife, un club que aún intenta levantarse, y el Ceuta, que le dedicó un bonito homenaje en la previa. Antes de que empezase, unos minutos que jamás se olvidarán.

Como ha ido sucediendo en el resto de estadios españoles desde que se conociese la desgraciada pérdida de Jesús de Miguel, ambos equipos saltaron al verde junto a los colegiados con un ramo de flores en recuerdo del exdelantero mientras todo el público presente, sin excepción, aplaudía.

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Tras un eterno aplauso, que emocionó a muchos, ambos equipos, mezclados en el centro del campo, guardaron junto a los seguidores allí presentes un respetuoso -posiblemente como hacía años que no se veía- minuto de silencio en recuerdo del que hace no demasiado fue su delantero.

El Ceuta mostró su respeto también en la previa

Igualmente, también se debe mencionar el pequeño homenaje que el Ceuta realizó antes del encuentro a Jesús de Miguel, ofreciendo flores al Tenerife, que aún sigue enormemente conmocionado tras lo ocurrido.

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Álvaro Cervera, técnico del Tenerife, explicaba en su última comparecencia que "a nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días... es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento".

"Es algo que no puedes dejar de lado, aparcado, no es como cualquier otra cosa de la vida; es algo que lo tienes presente, pero hay que seguir", y entiende que por lo sucedido, la normalidad no la van a encontrar "no ahora, sino en muchísimo tiempo".