María Trigo 14 NOV 2026 - 17:33h.

Jakobsen le dedicó el gol y la plantilla lo celebró al final con la afición y un cántico por su excompañero

El CD Castellón, "sin consuelo", llora la muerte de Jesús de Miguel: "Parte de una historia"

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No lo ha pasado nada bien el CD Castellón. Tanto su entrenador, Pablo Hernández, como varios jugadores que aún siguen en el equipo, comartieron vestuario con Jesús de Miguel. Su muerte fue muy dura de asimilar y pidieron no jugar la pasada jornada en LALIGA Hypermotion. Esta semana, con la vuelta de todo el fútbol, el equipo blanquinegro logró un triunfo en su visita al estadio José Zorrilla, donde se impusieron al Real Valladolid por un cero a uno. Una victoria que tenía un claro y gran protagonista.

"Eterno Demi" podía leerse en una pancarta desplegada por aficionados del Castellón en una esquina del campo hacia la que se acercaron los futbolistas a celebrar el gol de Jakobsen y levantar una camiseta con el nombre del delantero del Tenerife fallecido tras un encontronazo con el portero del Andorra Jesús Owono.

Los 'orellut' dedicaron a Jesús de Miguel la victoria. Como se puede ver en el vídeo superior, toda la plantilla se acercó a celebrar con su afición el triunfo, juntos gritaron "Jesús, Jesús, Jesús de Miguel" y todos juntos posaron con una pancarta. "Primer más tres al cielo", se puede leer en la publicación que el Castellón ha puesto en sus redes sociales con el citado vídeo.