María Trigo 03 NOV 2026 - 10:38h.

El delantero jugó en el equipo durante tres temporadas, logrando el ascenso de Primera RFEF a Segunda División

En directo, muere Jesús de Miguel: se suspende la Copa del Rey

Compartir







Son cientos los mensajes de clubes y de personas relacionadas con el mundo del fútbol los que se están produciendo por la trágica muerte de Jesús de Miguel. El futbolista ha fallecido a las ocho de la mañana tras llevar luchando por su vida desde que el portero del Andorra, Jesús Owono, le hizo una durísima entrada en la disputa de un balón y quedó inconsciente. La peor de las noticias se ha producido y, además del CD Tenerife en el que jugaba, otro de los clubes que ha publicado unas palabras muy sentidas es el CD Castellón.

Jesús de Miguel llegó un 31 de enero, cuando se cerraba el mercado de fichajes invernal, al Castellón para jugar en Primera RFEF. Militó durante tres temporadas, siendo clave en el ascenso a Segunda división y debutando en la misma. Anotó 25 goles en 88 partidos. Luego, en 2025 llegó al club tinerfeño.

PUEDE INTERESARTE El emotivo minuto de silencio de los jugadores del Real Madrid tras la muerte de Jesús de Miguel

Las sentidas palabras del Castellón

Así lo ha despedido su exequipo: "Con el corazón roto y sin consuelo posible, el Club Deportivo Castellón despide a Jesús De Miguel. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará. Nos unimos con todo nuestro cariño al dolor de su familia y sus seres queridos, a quienes abrazamos en estos momentos tan terribles y trasladamos nuestro más sincero pésame. Lo hacemos también junto al CD Tenerife y su afición, con quienes compartimos hoy la misma pena. Siempre serás uno de los nuestros, Demi. Descansa en paz".

PUEDE INTERESARTE El Betis viaja a Dortmund con el corazón en un puño tras la muerte de Jesús de Miguel

Mensaje del Leganés, donde se formó

"Desde el C.D. Leganés queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife trágicamente fallecido en el día de hoy y que jugó en nuestra Cantera en su etapa de formación. Nos unimos al dolor en estos momentos tan tristes. Descanse en paz".