El emotivo minuto de silencio de los jugadores del Real Madrid tras la muerte de Jesús de Miguel

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 NOV 2026 - 10:56h.

El jugador del Tenerife ha fallecido durante la mañana de hoy

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

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El Real Madrid ha querido tener un emotivo detalle al recordar a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido este martes a los 30 años. Los futbolistas y miembros del cuerpo técnico blanco han guardado un minuto de silencio durante el entrenamiento de hoy, en memoria del delantero, que sufrió un grave choque con el portero del Andorra durante el partido del lunes y no pudo superar las consecuencias. El homenaje ha tenido lugar en la víspera del encuentro ante el AEK de Atenas, correspondiente a la Champions League, que se disputará mañana miércoles a las 18:45 horas.