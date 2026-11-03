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El emotivo minuto de silencio de los jugadores del Real Madrid tras la muerte de Jesús de Miguel

Emotivo minuto de silencio de la plantilla del Real Madrid por Jesús de Miguel
Los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Real Madrid guardan un minuto de silencio durante el entrenamiento. ElDesmarque
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El Real Madrid ha querido tener un emotivo detalle al recordar a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido este martes a los 30 años. Los futbolistas y miembros del cuerpo técnico blanco han guardado un minuto de silencio durante el entrenamiento de hoy, en memoria del delantero, que sufrió un grave choque con el portero del Andorra durante el partido del lunes y no pudo superar las consecuencias. El homenaje ha tenido lugar en la víspera del encuentro ante el AEK de Atenas, correspondiente a la Champions League, que se disputará mañana miércoles a las 18:45 horas.

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