Basilio García Sevilla, 03 NOV 2026 - 10:56h.

Los jugadores conocieron la noticia en el autobús que les trasladaba al Aeropuerto de San Pablo

Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"

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El Real Betis Balompié ha emprendido este martes su viaje a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund con una sensación agridulce. Por un lado, el equipo verdiblanco visitará un escenario de alto nivel en la UEFA Champions League, serán miles los béticos que se desplacen y se espera una fiesta histórica en el Signal Iduna Park.

Sin embargo, el día ha quedado marcado por la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que no pudo superar el tremendo choque con Jesús Owono, portero del Andorra, en los minutos finales del partido que midió a ambos equipos este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

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El equipo ha conocido la noticia en el autobús camino del Aeropuerto de San Pablo, desde donde tenía previsto salir sobre las 11.00 horas, y en su llegada a la terminal de vuelos privados los rostros de los profesionales verdiblancos eran un poema. Apenas Diego Llorente ha posado con la bufanda del partido, con semblante más que serio.

El equipo tenía prevista su salida a las 10.30 horas, aunque el despegue se ha retrasado diez minutos. El horario previsto de aterrizaje en Dortmund es a las 13.20 horas. Será el central madrileño el que por la tarde acompaña a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa del partido, fijada a las 18.15 horas justo antes del entrenamiento oficial en el mítico Westfalenstadion.

El mensaje de Manu Fajardo

A las puertas de la entrada en la terminal, el director deportivo Manu Fajardo dejó pasar a todos los futbolistas para reunir a los medios presentes y lanzar el primer mensaje institucional del club con motivo de la muerte de Jesús de Miguel. “En nombre del presidente, del consejo de administración y de toda la familia bética, transmitir nuestro más sentido pésame a toda la familia de Jesús de Miguel, a toda la institución del Club Deportivo Tenerife y a toda su afición. La verdad que estamos rotos de dolor por el trágico suceso. Mandar un fuerte abrazo y un mensaje de ánimo a toda la familia del Club Deportivo Tenerife”, expresaba.

Posteriormente, fue Ángel Haro el que envió un mensaje trasladado a los medios por el departamento de comunicación del club. “Desde el Real Betis Balompié queremos lanzar nuestro más sentido pésame. Mucho ánimo en un momento tan duro por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Son horas duras, entiendo el dolor de su familia y simplemente el apoyo al Tenerife y a su familia. Un abrazo".