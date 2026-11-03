Basilio García Sevilla, 03 NOV 2026 - 09:51h.

"Me alegro muchísimo por esos béticos que siempre han acompañado al Betis y han ido a campo de Segunda, de Tercera"

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El Real Betis Balompié va a vivir una ‘semana Champions’ de lo más intensa con la visita que este miércoles gira a todo un clásico de la competición como el Borussia Dortmund. A Alemania se marcha el club y varios miles de béticos, entre ellos el presidente Ángel Haro, que se perdió el desplazamiento a Lille por enfermedad pero que sí que estará en el Signal Iduna Park.

El máximo mandatario verdiblanco quiso lanzar primero un mensaje de ánimo tanto a las víctimas por el accidente ferroviario de Urda como a Pepe Mel, que se encuentra ingresado en el hospital tras sufrir un accidente cardiovascular, para después valorar el desplazamiento de su equipo a uno de los escenarios con más literatura del Viejo Continente. “Si me permite confrontar un par de ideas, pues vamos con optimismo, pero también con la prudencia. Optimismo porque venimos realizando una temporada muy buena, yo creo que excepcional, tanto en Liga como en Champions, tres de tres. Pero también prudencia porque estamos ante uno de los mejores equipos de Europa, está en el ranking 10 en los parámetros de UEFA. Estamos hablando de un equipo que en los últimos 20 años ha sido campeón de la Champions, semifinalista o finalista, hace dos años también. Nos enfrentamos a un rival de nivel y vamos con optimismo pero con la prudencia necesaria”.

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“En cuanto al emplazamiento es ideal. Y además me alegro muchísimo por esos béticos que ahora nos acompañan, que siempre han acompañado al Betis y han ido a campo de Segunda, de Tercera, alguna de las generaciones que vienen y hoy pueden disfrutar de un campo mítico, con ese muro amarillo. Estamos hablando también de esos campos que apetece ir a jugar. Y como digo, pues, oye, la clasificación tampoco la tenemos hecha. Yo creo que todavía hace falta un par de puntos. Y aparte, bueno, cada partido es un mundo y ¿por qué no soñar con estar más arriba?”, añadía el presidente en el canutazo ofrecido a los medios de comunicación, tradicional cada vez que se sale a jugar en Europa.

En este sentido, Ángel Haro se mostró un pelín más elocuente cuando fue cuestionado por la posible renovación de Manuel Pellegrini, que de momento solo tiene firmado hasta el próximo 30 de junio de 2027. “Con Manuel hay una relación excelente. Valoramos muchísimo su trabajo. Yo creo que estamos ante, si no el mejor, casi seguro, o estaría entre los dos mejores entrenadores de la historia del club. Hay, como digo, un trato excelente y cuando tenga que llegar eso, llegará. Lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora, sentándonos de manera correcta y con el aprecio mutuo que tenemos”, concretaba.

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El inicio de temporada. “El arranque está siendo sobresaliente, pero queda todavía más del 75% de las competiciones que vamos a disputar y, por tanto, también hay que tener esa prudencia. El equipo está muy, muy enchufado. Tanto cuerpo técnico como jugadores están haciendo un gran trabajo. Ya vienen distintas temporadas haciéndolo muy, muy bien y estamos ahí. Ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección y cuando eso pasa, pues, normalmente pasan cosas buenas”.

El esfuerzo del club. “Sorprenderme no. Yo, cuando terminamos la confección de la plantilla, que además prácticamente los jugadores claves de la temporada pasada se han quedado, hemos hecho un esfuerzo importante por mantener a esos jugadores, pues, por eso dije que no entendía el pesimismo que se había levantado en torno al mercado de fichajes cuando creía que teníamos una plantilla, pues, ideal para poder trabajar o para poder luchar por los objetivos y se está demostrando que es así. Pero, como digo, queda mucho y es sorprendente, pero a veces es muy gratificante ver al Betis codeándose arriba.

Clasificarse en Champions. “Yo creo que tiene que centrarse en el siguiente partido. De nada sirve que estemos hablando del Top 8. Si ahora pierdes dos, tres partidos, ya estás viendo que incluso te falta algún punto. Yo creo que hay que centrarse en este partido. Ganar el partido de mañana, sí tengo claro qué significaría colocarte entre los 24 primeros, con una probabilidad del 100%. Empatar te deja un 50% de probabilidades. Por lo tanto, hay que ir a cada partido a jugarlo. Todavía nos quedan rivales muy, muy importantes, como el Arsenal, el Bayern de Múnich. En fin, en definitiva, nos quedan partidos muy complicados y hay que jugarlo cada uno como si fuera el último”.

Refrendada su política de fichajes. “Yo creo que ya llevamos años en esto y, bueno, por lo menos merecemos esa confianza de que sabemos lo que tenemos entre manos. Evidentemente hay mercados que salen mejor, otro peor, hay variables que no controlas, pero estábamos con un plan, ese plan prácticamente se ejecutó a la totalidad y, en ese sentido, pues, satisfecho con lo que se hizo”.