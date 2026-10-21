Manuel Pellegrini le pone un reto a su Betis para lo que queda de Champions
El entrenador reconoce haber dado "un paso de gigante", aunque no se conforma con esto y ambiciona llegar "lo más arriba posible"
Cuántos puntos necesita y qué porcentaje tiene el Betis de clasificarse en Champions
Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Betis contra el Feyenoord, que permite a los verdiblancos acariciar su clasificación para las rondas eliminatorias de la Champions League. El entrenador considera haber dado "un paso de gigante" y puso en valor el trabajo de su equipo, aunque todavía no quiere dar nada por hecho por más que 'rete' a sus jugadores a quedar "lo más arriba" posible. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.
Un balance sobre el partido: "Ha sido un triunfo muy importante ante un gran rival. Hicimos un primer tiempo buenísimo y en el segundo, después del gol, me gustó del equipo que defendió muy bien en todas las facetas. Las veces que llegaron siempre hubo algo que los incomodó. Eso es bueno saberlo manejar".
El Betis acaricia el pase a las rondas eliminatorias: "Hemos dado un paso de gigante para buscar la primera clasificación. No quiere decir que el resto de partidos no lo vayamos a jugar con la misma ambición. Ojalá mantengamos este nivel".
Pleno de puntos: "El balance es muy positivo porque no es fácil hacerlo en Champions y además hemos ganado a equipos muy complicados que son punteros en sus ligas. Quedan quince puntos por jugarse y vamos a ambicionar quedar más arriba. Primero, vamos a asegurar estar entre los primeros 24. No nos vamos a relajar, sino que en cada partido vamos a intentar jugar bien y ganar, independientemente de la clasificación".
Ha entrado en el top 15 de entrenadores con más partidos en Champions: "No lo sabía. He tenido la fortuna de jugar siete u ocho temporadas Champions, con la suerte también de pasar la fase de grupos. Esta estadística personal es solo una anécdota. No es prioritario para mí, ni me siento más valorado".
El papel de la afición: "Nos apoyan en todo momento y para nosotros es muy importante. Apoyaron desde el primer momento y eso nos sirvió para reforzar el trabajo de la línea defensiva. Nos venían haciendo goles en los últimos partidos y me gustó mucho también haber dejado la portería en blanco".
El enfado de Antony después del cambio: "El cambio es por decisión técnica. Estábamos perdiendo el balón, había jugadores que también eran alternativas. Se fue al vestuario un minuto y volvió rápidamente al banco, así que no hay más problema".
El trabajo defensivo: "Me gustó mucho haber dejado la portería en blanco, que no nos hiciera goles. El Feyenoord es muy ofensivo, venía haciendo goles, pero en el primer tiempo prácticamente no pasaron de la mitad de campo. En el segundo, ellos dominaron, pero no pudieron crear ocasiones claras. Me alegro mucho porque veníamos de recibir goles con el Barcelona, el Oporto y Osasuna. Es una faceta que, no es que no manejemos, pero no está en nuestro estilo".
La carga de minutos de Fran García y Ez Abde: "Son dos jugadores muy potentes, pero muchos jugadores pueden jugar tres partidos seguidos. Ellos recuperan bastante bien. A Fran le ha tocado jugar más porque ahora no está Junior y Abde al principio no tuvo minutos. Están para jugar en las condiciones en las que están".
¿Llegó a temer que Isco no volviese a este nivel? "Es un futbolista de un nivel extraordinario y tiene una facilidad para jugar tremenda. La lesión que tenía era complicada, de a poco fue haciendo minutos, lo fuimos dosificando bien y ahora está mejor. Es una buena noticia para el equipo porque Isco nos da muchísimo".
La comparación con el primer Betis de Champions: "No lo comparo, no hay necesidad de ver lo que obtuvo el club en la otra temporada que estuvo en Champions. Hemos podido comenzar muy bien ante rivales muy difíciles, lo que va agrandando la confianza de los jugadores en el juego. Ojalá que podamos clasificarnos lo más arriba posible".