Álvaro Borrego 21 OCT 2026 - 20:58h.

El tifo está inspirado en el videojuego Payday y busca el 'robo' de los tres puntos al Feyenoord

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Gol Sur 1907 está reescribiendo su historia en lo que a tifos se refiere. La de este miércoles era una de las noches más esperadas por el aficionado bético, con lo que supondría para el Real Betis acariciar por primera vez la posibilidad de meterse en unas rondas eliminatorias de la Champions League. Un triunfo contra el Feyenoord certificaría de manera virtual su clasificación, de ahí que la de hoy no fuese una cita cualquiera. No todos los días se juega la Liga de Campeones y la hinchada verdiblanca, consciente de lo mucho que se ha sufrido para llegar hasta aquí, quiere que cada partido europeo sea una fiesta en La Cartuja. Y como no podía ser de otra forma, al igual que ocurriera contra el Oporto, recibieron al equipo con un nuevo tifo para el recuerdo. Inspirado esta vez en Payday, un videojuego de disparos en primera persona.

Payday inspiró el tifo del Betis

El objetivo del juego es ganar el máximo dinero posible realizando atracos a bancos, joyerías y museos, además de poder crear un fraude electoral o asaltar ojivas nucleares, evitando siempre que suenen las alarmas, ser visto por el sistema de videovigilancia o ser pillado por los cuerpos de seguridad. La mayoría de enemigos son las fuerzas policiales de la ciudad norteamericana de Washington, además de seguridad privada, y este videojuego superó el millón y medio de copias vendidas.

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Los béticos se han inspirado en Payday para emular el 'robo' de puntos realizados hasta ahora, de ahí las bolas con el número tres. Tres puntos al Lille y otros tres al Oporto, con el propósito de encontrar un nuevo triunfo contra el Feyenoord. La frase expuesta en el cubregradas es "Exponte al verde y al blanco", haciendo referencia a uno de los lemas del juego. Todo ello redondeado con un nuevo mosaico de colores verdes y blancos, que a la postre fueron lanzados en forma de lluvia de papelillos.

ElDesmarque ha tenido acceso a algunas de las particularidades del tifo, que de nuevo cuenta con unos 38 metros de ancho por unos 40 metros de alto, medidas similares al desplegado contra el Oporto. La organización del mismo germinó hace ya un par de semanas, aunque todo se ha acelerado una vez concluyó el partido de la semana pasada. De nuevo se ha necesitado con la colaboración de unas 40 personas entre maquetación, pintura, costura y montaje. Además conviene resaltar que el club ha mejorado el sistema de poleas y cuerdas, evitando así posibles sobresaltos