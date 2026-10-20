Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 19:05h.

El Feyenoord es uno de los rivales que mejor se le ha dado Antony, al que le ganó cinco veces en su carrera

El Betis se expone a una posible sanción de la UEFA en Champions League

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Cerca de 3.300 aficionados del Feyenoord estarán este miércoles animando a su equipo en la grada visitante de La Cartuja. Vuelve a la capital hispalense una de las hinchadas más ruidosas de Europa, orgullosos del apodado como "club del pueblo" en Países Bajos, aunque su fracción más radical haya protagonizado algunos de los disturbios más recordados de las competiciones europeas. Sin ir más lejos, el conjunto neerlandés llegó a ser expulsado de la UEFA a principios de siglo por los graves incidentes protagonizados por sus ultras en un partido contra el Nancy, lo que terminó con la eliminación y el pase directo del Tottenham a los octavos de final. Una afición que empieza a dejar su impronta en las calles de la ciudad, donde el color rojiblanco irá aumentando de manera progresiva.

Sin ir más lejos, en las redes sociales se ha podido ver algún vídeo en el que los hinchas del Feyenoord han 'vandalizado' uno de los stands del Real Betis en el Aeropuerto de San Pablo. Los aficionados neerlandeses han tapado la cara y el rostro de Antony Matheus dos Santos en una de las pancartas publicitarias del conjunto verdiblanco, aunque esto tenga más que ver con su pasado que con el Real Betis. El extremo brasileño metió 24 goles y brindó 22 asistencias en el Ajax de Ámsterdam, eterno rival de los de Róterdam junto al Sparta.

Antony militó en el Ajax durante dos temporadas, antes de dar el salto al Manchester United, y allí ganó dos ligas y una copa. Se da la coincidencia de que el Feyenoord es uno de los rivales que mejor se le ha dado en su carrera, habiéndole ganado los cinco partidos que ha disputado contra ellos. Especialmente decisivo fue en el compromiso de la temporada pasada, ya con la camiseta del Real Betis, logrando un gol y una asistencia en la fase de liguilla de la Europa League. Entre esas pegatinas, hay una realizada para la ocasión, donde prometen una "invasión a Sevilla".