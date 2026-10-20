Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 13:52h.

El entrenador confirmó la titularidad de Troy Parrott y advierte de nuevos cambios en el once

Fornals 'pide' al Betis la renovación de Pellegrini: "Todos queremos que siga"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo entre Real Betis y Feyenoord, correspondiente a la tercera jornada de la Champions League, en la que los verdiblancos intentarán dar un paso de gigante para colarse en las rondas eliminatorias de la máxima competición continental. El entrenador no quiere dar nada por sentado y espera que sus futbolistas salgan con la concentración necesaria para traducir sobre el campo esa presumible superioridad. Un triunfo clasificaría de manera virtual al conjunto bético, aunque el chileno no quiere pensar en el más allá. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo está el equipo: "Ya sabíamos que después del parón habían ocho partidos en menos de 30 días. El equipo ha partido bien. Ganamos a Osasuna, después al Oporto y tuvimos esa derrota contra el Barcelona, un equipo que es difícil de ganar y mucho más con un hombre menos, pero en igualdad hicimos muy buen partido. Ojalá cerremos con un triunfo esta racha de partidos como local".

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Habrá nuevas rotaciones: "Para mí todos los jugadores son importantes. Hay que jugar 8 partidos en 27 días, son muchas las variantes que uno analiza antes de los partidos, ya sea por rendimientos o carga de minutos. Estimamos que era el mejor once para jugar contra el Barcelona y mañana será exactamente lo mismo. El que no haya jugado el partido anterior no significa que vaya a jugar el siguiente".

El momento de Troy Parrott y la competencia con el Cucho: "Para mañana sin lugar a dudas Troy es mejor que Cucho porque está lesionado. Creo que todo el mundo está muy conforme con ambos jugadores. Son dos nueves que nos dan una capacidad también buena y dentro de un plantel, más que comparar, es ver el rendimiento cuando lleguen los partidos. Nadie puede tener quejas de ninguno de los dos".

Cómo ve Pellegrini al Feyenoord: "Espero un partido muy difícil como todos los de la Champions, jugar en Champions significa jugar con los mejores de sus ligas y estos que nos han tocado todos iban punteros. Vamos a intentarlo y lo haremos el ir a buscar el partido. Tenemos las armas futbolísticas para intentar ganar en casa pero tendremos que hacer un partido muy completo ante un gran rival".

El césped de La Cartuja: "Normalmente el césped siempre estuvo impecable. Desgraciadamente en este momento se produjo un hecho de que no se pudo hacer un tratamiento. Jugamos tres partidos seguidos y es difícil repararlo. Ojalá se arregle lo antes posible porque somos un equipo que trata bien el balón y en este tiempo se demorará un poco más en mejorarse. El césped malo afecta a los dos equipos".

La roja de Facundo Bernal: "No sé si el club va a recurrir. Es un tema cerrado, el partido está terminado. No solo echamos la culpa al árbitro, nosotros también cometimos errores como la expulsión y en algún que otro gol. Tema cerrado".