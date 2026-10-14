Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 2: resultados y próximos partidos
Los cinco españoles continúan con su andadura en la Liga de Campeones
España tiene que remontar por la plaza extra de Champions League
La UEFA Champions League regresó esta semana tras un largo parón internacional. Los cinco representantes españoles disputaron en dos tandas su segundo encuentro en la presente Liga de Campeones y la clasificación ha sufrido importantes modificaciones. En ElDesmarque repasamos todos los resultados de esta fecha, los próximos encuentros y la tabla clasificatoria actual.
Todos los resultados de la jornada 2 de la UEFA Champions League
- Lens 0-2 Sporting de Portugal
- Sabah 2-0 Slavia Praga
- Galatasaray 1-4 FC Barcelona
- Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
- Viking Stavanger 3-3 Bayern de Múnich
- Inter 3-4 Club Brujas
- Arsenal 3-0 Lille
- RB Leipzig 1-0 PSV
- Villarreal 3-1 Nápoles
- LASK 3-6 Liverpool
- Feyenoord 3-2 Como
- Manchester City 2-4 PSG
- Roma 3-4 Real Madrid
- FK Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund
- Real Betis 3-2 Porto
- Aston Villa 6-0 Fenerbahce
- Shakhtar Donetsk 3-1 AEK de Atenas
- Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
Todos los partidos de la jornada 3
-Los encuentros que se disputarán el próximo martes 20 de octubre:
- Sabah - Borussia Dortmund
- Fenerbahce - Slavia Praha
- Manchester City - AEK Atenas
- PSG - FC Barcelona
- Stuttgart - Atlético de Madrid
- Liverpool - Villarreal
- Roma - Slovan Bratislava
- Porto - PSV
- Napolés - FC Bodo Glimt
-Los encuentros que se disputarán el próximo miércoles 21 de octubre:
- Como - Manchester United
- Lille - Galatasaray
- Real Madrid - RB Leipzig
- Bayern de Múnich - Arsenal
- Inter - Shakhtar Donetsk
- Real Betis - Feyenoord
- Sporting de Portugal - LASK
- Aston Villa - Viking Stavanger
- Club Brujas - Lens
Clasificación de la Liga de Campeones
Tras los partidos disputados esta semana correspondientes a la segunda jornada, así queda la clasificación de la UEFA Champions League: el FC Barcelona es segundo con seis puntos, octavo el Real Madrid y noveno el Real Betis con los mismos puntos; Villarreal CF y Atlético de Madrid, ambos con tres puntos, decimocuarto y decimoquinto, respectivamente.