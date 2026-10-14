Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 23:03h.

Los cinco españoles continúan con su andadura en la Liga de Campeones

España tiene que remontar por la plaza extra de Champions League

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La UEFA Champions League regresó esta semana tras un largo parón internacional. Los cinco representantes españoles disputaron en dos tandas su segundo encuentro en la presente Liga de Campeones y la clasificación ha sufrido importantes modificaciones. En ElDesmarque repasamos todos los resultados de esta fecha, los próximos encuentros y la tabla clasificatoria actual.

Todos los resultados de la jornada 2 de la UEFA Champions League

Lens 0-2 Sporting de Portugal

Sabah 2-0 Slavia Praga

Galatasaray 1-4 FC Barcelona

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Viking Stavanger 3-3 Bayern de Múnich

Inter 3-4 Club Brujas

Arsenal 3-0 Lille

RB Leipzig 1-0 PSV

Villarreal 3-1 Nápoles

LASK 3-6 Liverpool

Feyenoord 3-2 Como

Manchester City 2-4 PSG

Roma 3-4 Real Madrid

FK Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Real Betis 3-2 Porto

Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK de Atenas

Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Todos los partidos de la jornada 3

-Los encuentros que se disputarán el próximo martes 20 de octubre:

Sabah - Borussia Dortmund

Fenerbahce - Slavia Praha

Manchester City - AEK Atenas

PSG - FC Barcelona

Stuttgart - Atlético de Madrid

Liverpool - Villarreal

Roma - Slovan Bratislava

Porto - PSV

Napolés - FC Bodo Glimt

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-Los encuentros que se disputarán el próximo miércoles 21 de octubre:

Como - Manchester United

Lille - Galatasaray

Real Madrid - RB Leipzig

Bayern de Múnich - Arsenal

Inter - Shakhtar Donetsk

Real Betis - Feyenoord

Sporting de Portugal - LASK

Aston Villa - Viking Stavanger

Club Brujas - Lens

Clasificación de la Liga de Campeones

Tras los partidos disputados esta semana correspondientes a la segunda jornada, así queda la clasificación de la UEFA Champions League: el FC Barcelona es segundo con seis puntos, octavo el Real Madrid y noveno el Real Betis con los mismos puntos; Villarreal CF y Atlético de Madrid, ambos con tres puntos, decimocuarto y decimoquinto, respectivamente.