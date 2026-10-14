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Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 2: resultados y próximos partidos

Natan calienta antes del inicio del partido contra el Oporto
Natan calienta antes del inicio del partido contra el Oporto. Cordon Press
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La UEFA Champions League regresó esta semana tras un largo parón internacional. Los cinco representantes españoles disputaron en dos tandas su segundo encuentro en la presente Liga de Campeones y la clasificación ha sufrido importantes modificaciones. En ElDesmarque repasamos todos los resultados de esta fecha, los próximos encuentros y la tabla clasificatoria actual.

Johnny Cardoso celebra con sus compañeros
Johnny Cardoso celebra con sus compañeros. Europa Press
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Todos los resultados de la jornada 2 de la UEFA Champions League

  • Lens 0-2 Sporting de Portugal
  • Sabah 2-0 Slavia Praga
  • Galatasaray 1-4 FC Barcelona
  • Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
  • Viking Stavanger 3-3 Bayern de Múnich
  • Inter 3-4 Club Brujas
  • Arsenal 3-0 Lille
  • RB Leipzig 1-0 PSV
  • Villarreal 3-1 Nápoles
  • LASK 3-6 Liverpool
  • Feyenoord 3-2 Como
  • Manchester City 2-4 PSG
  • Roma 3-4 Real Madrid
  • FK Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund
  • Real Betis 3-2 Porto
  • Aston Villa 6-0 Fenerbahce
  • Shakhtar Donetsk 3-1 AEK de Atenas
  • Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Todos los partidos de la jornada 3

-Los encuentros que se disputarán el próximo martes 20 de octubre:

  • Sabah - Borussia Dortmund
  • Fenerbahce - Slavia Praha
  • Manchester City - AEK Atenas
  • PSG - FC Barcelona
  • Stuttgart - Atlético de Madrid
  • Liverpool - Villarreal
  • Roma - Slovan Bratislava
  • Porto - PSV
  • Napolés - FC Bodo Glimt
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-Los encuentros que se disputarán el próximo miércoles 21 de octubre:

  • Como - Manchester United
  • Lille - Galatasaray
  • Real Madrid - RB Leipzig
  • Bayern de Múnich - Arsenal
  • Inter - Shakhtar Donetsk
  • Real Betis - Feyenoord
  • Sporting de Portugal - LASK
  • Aston Villa - Viking Stavanger
  • Club Brujas - Lens

Clasificación de la Liga de Campeones

Tras los partidos disputados esta semana correspondientes a la segunda jornada, así queda la clasificación de la UEFA Champions League: el FC Barcelona es segundo con seis puntos, octavo el Real Madrid y noveno el Real Betis con los mismos puntos; Villarreal CF y Atlético de Madrid, ambos con tres puntos, decimocuarto y decimoquinto, respectivamente.

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