Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 23:26h.

El técnico azulgrana responde en sala de prensa

El uno por uno del Barcelona ante el Galatasaray: un claro sobresaliente lo cambia todo

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Hansi Flick compareció ante los medios tras la incontestable victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray. El entrenador azulgrana realizó un primer análisis del encuentro y no dudó en hablar de nombres propios. El alemán no ocultó su felicidad por el triunfo en la UEFA Champions League pero también mira al futuro con El Clásico ya asomando.

Antes de sentarse en la sala de prensa, Flick atendió a Movistar Plus y habló de la remontada azulgrana: "Sí, buen partido. Estamos muy contentos con el resultado. En la primera parte creo que también hemos jugado bien, han tenido una y la han marcado, pero conseguimos volver y remontar".

El entrenador del Barça señaló una faceta del juego a mejorar: "Creo que en la Champions, cuando jugamos bien, en algunas situaciones no tomamos buenas situaciones en el último tercio, así que es algo que tenemos que mejorar. Hoy, en este estadio y con este ambiente, no era fácil pero estoy muy contento".

Al ser cuestionado por Lamine Yamal, el preparador germano ensalzó su partido: "Ha estado excelente, no ha marcado hoy pero sí que ha dado la oportunidad en dos o tres goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros".

Pedri también habla tras la victoria del Barcelona

El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ ha destacado, tras la goleada frente al Galatasaray (1-4), la gran capacidad ofensiva de su equipo, que en los primeros diez partidos de la temporada ha marcado 43 goles. “Tenemos mucha confianza. Al principio de temporada se decía que no teníamos gol y hemos demostrado que tenemos gol. Hay que seguir”, ha afirmado el jugador tinerfeño en declaraciones a Movistar+.

En este sentido, ha subrayado que el equipo tiene “mucha calidad” en ataque con jugadores como Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermín López y Dani Olmo -hoy titulares- además de los jugadores que “salen del banquillo”.

“Se está demostrando que tenemos una plantilla muy amplia”, ha apostillado Pedri, quien ha explicado que ha pedido el cambio porque le dolía la barriga.

Sobre el partido ante el Galatasaray, Pedri ha admitido que en el primer tiempo, cuando el conjunto turco se avanzó en el marcador, el equipo se precipitó con el balón, algo que ha cambiado en la reanudación. “En la segunda parte, ha sido espectacular. Hemos sabido competir muy bien”, ha celebrado el internacional español, quien ha añadido que la clave era mover el balón para “desajustar” la defensa turca.

Tras este triunfo, el Barcelona se medirá el próximo sábado al Betis antes de enfrentarse la próxima semana al París Saint-Germain, en la Liga de Campeones, y al Real Madrid, en LaLiga EA Sport, partidos que el futbolista canario ha calificado de “muy importantes”. “Son partidos divertidos de jugar. Hay que disfrutar y, sobre todo, ganar”, ha concluido.