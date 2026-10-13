Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 18:46h.

El entrenador del Real Madrid vuelve a hablar tras la polémica contra el Villarreal

Vinicius se olvida de su expulsión y vuelve a recuperar su sonrisa antes de la Champions

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José Mourinho toma la palabra. Tras decidir no hablar con los medios de comunicación tras la victoria ante el Villarreal CF y la polémica expulsión de Vinicius Júnior, el técnico se sentó en una sala de prensa muy especial para él. El portugués regresa a Roma, banquillo que ocupó durante dos temporadas y media. Allí, el preparador madridista respondió a nombres propios con un enrarecido ambiente arbitral de fondo.

Este martes, el entrenador comenzó su comparecencia analizando a la Roma: "Jugar muy bien, nos ha tocado en los dos primeros partidos los dos más fuertes de Italia. El primero conseguimos sacar los tres puntos con dificultades de suspensiones anteriores y ahora nos toca Roma. Un equipo fuerte y motivado por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico, con un público que juega y hay que jugar muy bien si queremos sacar los puntos".

José Mourinho responde a todo antes del Roma - Real Madrid

Su respuesta a la polémica arbitral contra el Villarreal. "Nada, nada, no quiero comentar nada. Partido de Champions, no tengo que comentar nada del campeonato. No quería comentar, pero... voy a intentar que sea la última pregunta en ese sentido. Os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal, basta con ver un minuto, y después si quieres el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quién sabe".

Las designaciones arbitrales. "Me fío de todos los árbitros, la única cosa que me hace en la nariz es cuando por norma, si sale el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe tres semanas antes del partido. Es la única cosa que no me hace confortable".

Sobre las diferencias arbitrales en España y Europa. "Pienso que cuando me haces esta pregunta, sabes la respuesta, pero... por algún motivo en vez de hacerme la pregunta no lo quieres decir tú. Veo a la gente en los medios de comunicación en España poco directa, pocas opiniones concretas sobre situaciones que no tienen espacio a duda, pero he entendido ya que todas las preguntas van en la misma dirección. Está aquí la prensa italiana que está más interesada en el partido que ese tipo de cosas. Mejor cambiamos de tema".