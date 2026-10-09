Pepe Jiménez Sevilla, 09 OCT 2026 - 21:21h.

El portugués asegura que la Roma 'pagó' con él la derrota ante el Sevilla

Mourinho opina sobre Mbappé y la polémica de la discoteca y la bicicleta: "Ridículo"

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Cuesta encontrar un encuentro que haya dolido tanto, y del que se haya pronunciado tanto, José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, como aquel disputado ante el Sevilla en la Europa League. El portugués ha repetido por activa y por pasiva que cayó injustamente y en su última entrevista en Italia ha demostrado que aún no lo ha superado: "Me despidieron".

Se ha quejado del árbitro, se ha quejado del Sevilla e incluso de la sanción que le impusieron tras esperar al colegiado tras la cita, pero en esta ocasión Mourinho ha asegurado que aquel encuentro no fue una única derrota, sino que fue su derrota clave en la Roma.

"Pagué el precio con mi relación con los dueños, que tenían un perfil diferente al mío y un enfoque distinto para esa final", dice en El Corriere dello Sport añadiendo poco después que la caída ante el Sevilla fue un despido fulminante a pesar de su conexión con los aficionados de la Roma. "El día de la final en Budapest, me despidieron: cuando volví de vacaciones, ya estaba muerto".

Las 'pesadillas' de Mourinho con la final ante el Sevilla

Como decíamos, no es la primera vez que Mou habla de aquella cita y es que el portugués, que reconoce que se equivocó esperando al colegiado en la zona de salida del estadio, ha insistido una y otra vez en que habría ganado con otro colegiado.

Tres años después el entrenador concedió una entrevista a un podcast llamado 'Beast Mode On', donde fue cuestionado sobre qué partido cambiaría de su carrera. Y Mourinho no lo dudó un segundo: "El Roma - Sevilla con un árbitro diferente". Una historia que viene de lejos, dado que Mourinho no dejó indiferente a nadie aquella noche. El inglés Anthony Taylor fue el colegiado de aquel choque. El ahora entrenador del Real Madrid, desquiciado por la derrota, esperó al colegiado en el aparcamiento del Puskas Arena y le gritó "¡eres una puta vergüenza, eres una puta vergüenza!". El técnico portugués fue sancionado con cuatro partidos por aquel incidente y llegó a afirmar que "el árbitro parecía español".