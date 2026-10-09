Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 14:17h.

Carlos Álvarez jugó 48 partidos con el georgiano en el Levante

Kochorashvili, de vuelta de Georgia: "Me fascina cómo compite el equipo"

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El Sevilla FC peleó durante semanas para hacerse con el fichaje de Giorgi Kochorashvili. El georgiano quería regresar a España tras un paso agridulce por el Sporting de Portugal, estuvo cerca de comprometerse con el Getafe, pero cuando se le cruzó el club nervionense no lo dudó ni un segundo.

Todo el mundo conoce al Sevilla, pero además se da la circunstancia de que coincidió jugando en el Levante UD con un sevillista de cuna como Carlos Álvarez. El hoy jugador del Club América de México, que no tiene ningún tipo de reparo en reconocer que el Sevilla es el club se su vida, ha otorgado una entrevista a ABC de Sevilla en la que ha avalado el fichaje del georgiano.

“Creo que es un grandísimo futbolista. Para mí, de los mejores 'ochos' con los que he tenido oportunidad de jugar. A mí me ha ayudado muchísimo porque a nivel defensivo me ayudaba y luego en ataque me buscaba siempre. Aparte, también hice muy buenas migas con él fuera de lo que es el aspecto fútbol. Compenetramos bien con la personalidad, éramos dos personas con personalidad fuerte pero que luego nos entendíamos muy bien, y creo que ambos pudimos dar una muy buena versión en el Levante que hizo que pudiésemos ascender”, expresaba el sanluqueño.

Kochorashvili y Carlos Álvarez llegaron a jugar 48 partidos juntos como granotas, dando el primero una asistencia de gol al segundo, que le devolvió con creces los ‘regalos’ con otras dos asistencias. Fueron además protagonistas en el partido del último ascenso en El Plantío de Burgos, día en el que Carlos Álvarez marcó el gol definitivo y, por cierto, el georgiano sustituyó a toda una leyenda de Sevilla y Levante como Vicente Iborra.

La valoración de Carlos Álvarez

Con todos estos ingredientes, la valoración de Carlos Álvarez sobre Kochorashvili no puede ser mejor. Para él, es uno de los mejores fichajes que ha hecho José Ignacio Navarro y tiene claro que triunfará en el Sevilla. “Es una grandísima persona, un futbolista que no va a escatimar nada a nivel de trabajo, o sea, va a trabajar al cien por cien por el equipo, para el equipo y para el club. Y que luego, aparte, juega muy bien al fútbol. Para mí es de los mejores fichajes que ha hecho el Sevilla este verano, sin lugar a dudas”, concretaba.