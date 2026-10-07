Basilio García Sevilla, 07 OCT 2026 - 12:59h.

"La afición, el staff… es el conjunto lo que hace al Sevilla fuerte"

La primera charla de Kochorashvili con Luis García Plaza: "Es una persona exigente"

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Giorgi Kochorashvili es uno de los recién llegados al Sevilla FC, aunque su implicación con el grupo y su rol en el equipo parece el de un futbolista que lleva bastante más tiempo en la entidad. Apenas lleva dos meses en Nervión, ha regresado este miércoles a los entrenamientos tras la convocatoria de la selección de Georgia, y ha sido también el protagonista en la rueda de prensa que se ha celebrado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

“Han sido cuatro partidos en la selección, siempre es un poco complicado cuando cada tres días tienes un partido. Ya estoy aquí, hemos entrenado hoy, con toda la fuerza preparando para el partido. Volveré a mi casa”, resumía ya con el partido ante el Levante UD en lontananza.

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Y es que Kochorashvili llegó al Atlético Levante en 2019 y fue creciendo hasta salir en 2025 con destino al Sporting de Portugal, por lo que es, hasta el momento, el club más importante de su carrera. “Me siento bien, con ganas de volver a reencontrar los amigos que están en el club donde empecé mi carrera profesional. Supercontento, con muchas ganas, me quiero preparar muy muy muy bien porque las vueltas siempre son importantes. Quiero ayudar al Sevilla a conseguir el objetivo de competir bien y reencontrarme con mis amigos”.

En este tiempo, al georgiano ya le ha dado tiempo a hacer un diagnóstico del equipo por el que ha fichado, y se ha detenido en un aspecto clave: la competitividad del equipo. “No diría uno”, expresó al ser preguntado por el compañero que más le había llamado la atención. “Me fascina cómo compite el equipo hasta en los entrenamientos. Es lo que más me ha sorprendido, cada uno compite al máximo, no puedo diferenciar un jugador, porque uno solo nunca gana un partido. Al Sevilla le da mucha fuerza los once jugadores que están en el campo y los que están detrás, jugadores que entrenan bien para los que salen a competir. La afición, el staff… es el conjunto lo que hace al Sevilla fuerte”, continuaba Kochorashvili.

Más respuestas de Kochorashvili

Recuperar la buena dinámica. “Siempre cuando se para dos o tres semanas, es difícil arrancar. No tenemos que repetir lo que ha pasado hace dos años, hay que volver bien, competir y no hemos hecho nada de momento. Hay que seguir sumando puntos y haciendo esfuerzos en los partidos y en los entrenos”.

Objetivo, no sufrir. “Dentro del vestuario lo que se piensa es lo que está pasando en cada entreno, hoy competimos en el entreno, el partido se empieza desde el entrenamiento. Lo más importante es el día de hoy y jugar el siguiente partido dando nuestro máximo”.

Su estado físico. “Lo que el míster decida, estoy disponible. Nos cuidamos mucho, nuestro diario es 24 horas pensando en fútbol, nuestros familiares también nos ayudan a recuperar lo máximo posible. Recuperar bien físicamente, mentalmente y estoy para ayudar al equipo donde me necesite”.

El entorno. “Es muy importante tener la gente alrededor, no solo los familiares de sangre, está mi mujer también, pero la gente que trabaja conmigo, mi psicóloga, mi analista, son personas que intento hablar con ellos y juntos buscar una solución, que muchas veces está dentro de nosotros. A muchos nos cuesta encontrar eso, pero es lo que intento primero, buscar ayuda para reencontrar la fuerza desde dentro para ser yo mismo, en el campo y fuera del campo”.

El Levante que encontrará el Sevilla. “Hablando con Ibo, justo ahora, me ha dicho que voy a encontrar un equipo que va a competir. Eso lo sabía antes, pero van a competir muchísimo, tienen muchísimo talento y chicos jóvenes, nos van a hacer la vida difícil, pero tengo clarísimo que saldremos a competir”.

Arbitraje. “Son gente muy importante en el fútbol, que deciden muchas cosas también. Todos tenemos nuestros días buenos y malos. Como ellos pueden fallar, nosotros podemos fallar. Hay que seguir, me toca concentrarme en lo que hago, en mi día a día para no tener fallos. No puedo hablar de otras cosas que realmente no dependen de mí. Ellos tienen su trabajo, harán su autocrítica, como nosotros tenemos que hacer. No hay que dar muchas más vueltas a eso”.

Opinión sobre el ‘megaparón’. “Mi respuesta no tiene importancia porque no podrá cambiar nada. Tienes más tiempo con la gente que has crecido, nosotros compartimos vestuario desde los 6 o 7 años. Para mí no es que sea lo mismo, pero disfruto estando allí y aquí”.

Afición. “Notas mucha fuerza, cuando estás en el campo notas que, aunque te falten tres o cuatro kilómetros, lo vas a hacer. Notas como aprieta la gente, cuando sales te entra muchas ganas de jugar, el himno, la atmosfera… es increíble. Deseando volver, un sitio donde disfrutas”.

Símil Georgia-Sevilla. “Es muy fácil. Aquí tienes mucho tiempo para trabajar algunas cosas y en la selección muy poco. En la selección llevamos muchos años juntos y son dos o tres cosas que vas a salir y jugar. Lo que diferencia es el tiempo que tienes para preparar, allí tal vez un día o verlo todo en la televisión y aquí mucho más tiempo”.

Balón de Oro para Kvaratskhelia. “Para mí, después de verlo en los entrenamientos otra vez, Kvara es el mejor del mundo. Lo voy a decir pase lo que pase. Hace mucho que en Georgia no hemos tenido ningún jugador tan importante y lo voy a apoyar en todo. Mi opinión es clara”.

España, vista desde fuera. “He visto algunos de los últimos partidos, por desgracia me he enfrentado muchas veces, y es muy difícil jugar contra ellos. A nivel físico está bien, a nivel de entendimiento está a un nivel que no existe, y tienen jugadores que desequilibran el juego como Lamine. Cualquier equipo del mundo no quiere enfrentarse a ellos. Desearle mucha suerte a España”.