Álvaro Borrego 07 OCT 2026 - 11:22h.

Kocho y Vlachodimos ya están a disposición del entrenador, mientras que Suazo y Ure deben reincorporarse este jueves

Una cantera de 50 millones para el Sevilla FC

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El Sevilla FC ha regresado al trabajo para empezar la preparación del duelo del próximo lunes contra el Levante, ante el que buscarán tres nuevos puntos que afiancen su posición de privilegio en LALIGA. Luis García Plaza tiene todavía cuatro entrenamientos por delante para recuperar a los últimos internacionales y recobrar las sensaciones de futbolistas como Rubén Vargas, quien sigue aumentando cargas y volvió a completar una sesión más con el resto de sus compañeros. El técnico ya tiene a su disposición a Kochorashvili, Sangante y Odysseas Vlachodimos y a partir de mañana deberán incorporarse Robbie Ure y Gabriel Suazo, los únicos que aún no han regresado tras los compromisos con sus respectivas selecciones.

Además de estos dos, que no tendrán problemas para estar en el Ciutat de Valencia, el técnico madrileño cuenta con las ausencias de Lucas Stassin, Iker Muñoz y Marcao, quienes se marcharon al gimnasio para realizar trabajos específicos una vez concluyó la charla inicial de Luis García Plaza. El delantero ya se perdió la visita del FC Barcelona por una lesión y ahora se enfrenta a una contrarreloj para poder llegar a tiempo al duelo del próximo lunes. Quedan cuatro días por delante para saber si finalmente estará en condiciones de como mínimo entrar en la convocatoria.

Conviene recordar que Marcao volverá a estar varias semanas de baja por la lesión sufrida contra el Aston Villa. Un capítulo más a su infausto historial. En su primer curso sufrió hasta tres lesiones. A finales de agosto, a principios de noviembre y a finales de abril. Un total de 208 días lesionados, más de dos tercios del año. Su participación fue prácticamente residual en el curso de su estreno, habiéndose perdido por lesión hasta 39 partidos. Casi una campaña en blanco. Y la 23/24 no trajo mejores noticias. Una nueva lesión en pretemporada le impidió partir en desventaja respecto a sus compañeros. Se recuperó, regresó... y apenas diez días más tarde volvió a caer lesionado. La llegada de enero parecía traer la buena nueva a Marcao. En buena forma, cogiendo ritmo y a un nivel notable. Hasta que se visitó Vallecas. 370 días lesionados y 63 partidos perdidos solo en sus dos primeros años. Entretanto, sesiones de psicólogo y un couch personal para lidiar este calvario.

Sí que tuvo más continuidad durante la 24/25, donde apenas estuvo un par de semanas tocado durante el verano, pero durante la 25/26 los problemas físicos remitieron con más crudeza que nunca. Y así hasta ahora. Esta es la décimo tercera lesión de Marcao desde que llegase al club en verano de 2022. Los problemas físicos han sido los compañeros de viaje del brasileño, quien apenas ha podido participar en 49 de los 197 partidos oficiales que ha disputado el Sevilla en estos cuatro años. Apenas el 25% de los compromisos jugados.