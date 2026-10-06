Pepe Jiménez Sevilla, 06 OCT 2026 - 22:34h.

Jesús Galván fue clave en el ascenso del chico durante su carrera deportiva

El parón de Nico Guillén: de la lista de García Plaza al filial, tras pasar por la Selección

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Nico Guillén, con respeto de Miguel Sierra, es el canterano que más ilusiona en Sevilla. El mediocampista ha ido creciendo poco a poco y ha sido con Luis García Plaza cuando ha dado el último salto hasta debutar en la élite, pero antes del técnico del Sevilla, el de Huelva tuvo otro técnico clave en su carrera como fue Jesús Galván, hombre que tiene pocas dudas con su futuro.

El que fuese entrenador del Sevilla Atlético ha atendido a los micrófonos de MuchoDeporte en una extensa conversación y, entre otros muchos temas, ha asegurado que no tiene dudas sobre el nivel que alcanzará Nico Guillén.

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"Le falta hacerse, sobre todo físicamente. Es un chico muy delgado, frágil, pero a nivel futbolístico... Yo conozco a Nico desde que era primer año cadete. Lo hice debutar en 2ª RFEF siendo cadete de segundo año. Debutó en 1ª RFEF siendo juvenil de primer año. Más pronto que tarde, Nico será jugador de Primera División y, seguramente, nos va a dar mucho dinero", reconocía en la citada entrevista.

Por el momento, el mediocampista ha sumado 90' en los dos primeros encuentros de la competición, algo que se cortó, como explicaba Luis García Plaza, con las llegadas de Fofana y Kochorashvili, jugadores con más experiencia llamados a liderar el centro del campo del Sánchez-Pizjuán.

En otro orden, el ahora técnico del Recre ha asegurado que él fue la tercera opción del Sevilla por detrás de Imanol Alguacil y José Bordalás, pero la llegada de Antonio Cordón lo cambió todo. "Él firmó y decidió contratar a Matías Almeyda", recuerda.

No sabemos lo que habría ocurrido con Jesús Galván, que salió del club dos meses después de la llegada de Almeyda para entrenar -sin suerte- al Mirandés, pero parece claro que estuvo sobre la mesa y que su vida podría haber girado tanto como podría hacerlo Nico Guillén.