El parón de Nico Guillén: de la lista de García Plaza al filial, tras pasar por la Selección

Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 16:39h.

El mediocampista tuvo que volver de la Selección tras unas pequeñas molestias

Nico Guillén tiene algo especial: robo, control orientado y zurdazo por la escuadra que no te puedes perder

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Si para cualquier aficionado e incluso futbolista no internacional (e incluso internacional) este parón está siendo de lo más extraño, posiblemente hay uno que destacará por encima del resto. Ese es Nico Guillén, joven talento blanquirrojo, que ha pasado por todo tipo de situaciones en esta eterna semana sin fútbol en la élite española.

Porque Nico Guillén despidió el primer tramo de la temporada siendo llamado por Luis García Plaza para la cita ante el mismísimo FC Barcelona, confirmando así -aunque no tuvo minutos- que es uno de esos futbolistas que va a sumar siempre que el míster necesite ayuda en el primer equipo.

Ese pasito adelante, acompañado de sus buenas condiciones, le permitieron ser llamado nuevamente para la Selección sub19, combinado en el que ya ha tenido algunas oportunidades y en el que es considerado uno de los jugadores a seguir. Pero no tuvo suerte.

Apenas unos días después de viajar, Nico Guillén volvía a Sevilla por unas pequeñas molestias confirmadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que el conjunto hispalense se quedaba sin representantes en ese equipo después de que Manuel Ángel también causase baja por otros impedimentos físicos.

Todo esto, eso sí, podría firmarlo cualquier jugador. Le llaman del primer equipo, viaja con las inferiores y se cae por algún tipo de lesión -mayor o menor-, pero lo de Nico Guillén acabó de rizar el rizo este pasado domingo.

Después de superar estas pequeñas molestias que le dejaron sin encuentros internacionales, el centrocampista saltó como titular con el Sevilla Atlético ante el Atlético Central (derrota, 2-0), aguantando hasta el partid completo, confirmando así que se caía de la lista de la Selección por unas molestias pequeñas.

El parón de Nico Guillén, después de todo, podría incluso contar con el privilegio de jugar este viernes el Trofeo Antonio Puerta con el primer equipo -aunque el domingo tiene partido con el SAt-, algo para lo que, después de todo, habrá que esperar para saber si es posible.