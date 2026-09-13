María Trigo 13 SEP 2026 - 18:04h.

Marco dos goles y lideró la victoria del filial del Sevilla

Del césped a ser un sevillista más, la curiosa imagen de Nico Guillén accediendo al Sánchez-Pizjuán

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Nico Guillén es una de las grandes perlas de la cantera del Sevilla FC. Tiene 18 años y un futuro prometedor. Todos lo saben y todos lo miman. También él mismo es consciente de que las etapas las debe ir quemando paso a paso y no tiene ningún tipo de pajaritos en la cabeza. Tanto es así que hace unos días las cámaras de ElDesmarque lo captaron llegando tan tranquilo con sus amigos al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Una imagen que fue curiosa porque al inicio de temporada Nico Guillén era uno más para Luis García Plaza, que lo puso como titular ante el Rayo Vallecano y dio minutos frente al Athletic en San Mamés. Cuando los fichajes llegaron y el mercado se cerró, el joven canterano asumió con naturalidad que debía volver a jugar con el Sevilla Atlético. Y ahí, con sus compañeros, este domingo ha logrado un golazo brutal en el choque frente al Marbella. Se anticipa con visión y rápidez para robar la bola, hace un control orientado y la cuela por toda la escuadra con un precioso tiro con la pierna izquierda.

Antes de este tanto, Nico Guillén ya había abierto el marcador con un tanto de penalti. Jesuly, en el 33, hizo el 3-0. Victoria plácida del Sevilla Atlético, que comienza con dos victorias su andadura en Segunda Federación y que además del golazo de Nico Guillén dejó el debut de Bruno Luque con sólo 16 años. El Estadio Jesús Navas volverá a ser el escenario del próximo duelo del filial, que tienen que recibir a otro recién descendido el próximo domingo: el Atlético Sanluqueño CF.

En vídeo, el resumen completo del partido