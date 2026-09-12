Basilio García Sevilla, 12 SEP 2026 - 14:15h.

El futbolista ha pasado a jugar con el Sevilla Atlético tras disputar los dos primeros partidos de LALIGA EA SPORTS

El nuevo plan del Sevilla con Nico Guillén

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La cantera del Sevilla FC ha tomado un papel muy protagonista en los últimos tiempos. Como pasa en tantos y tantos clubes, ante las dificultades económicas no queda otra que rebuscar hacia abajo y de ahí han salido hombres como Juanlu, Oso -ya vendidos-, Kike Salas, Andrés Castrín, José Ángel Carmona, Isaac Romero o Miguel Sierra.

Tras ellos, otros tantos jugadores de la cantera están a la espera de una oportunidad, y en el seno del club siguen con muchísima atención las evoluciones de Nico Guillén. El onubense, de 18 años, comenzó la temporada contando para Luis García Plaza, que lo alineó como titular ante el Rayo Vallecano y le dio minutos también en San Mamés. Había sido de lo mejor de la pretemporada y encontró su hueco para debutar en LALIGA EA SPORTS en el año en el que ha alcanzado la mayoría de edad.

90 minutos le contemplan en la élite, pero al término del mercado de fichajes Luis García Plaza decidió que su lugar estaba en el Sevilla Atlético para acumular los minutos que necesita a su edad. Sin perder el contacto con el primer equipo, el canterano sí ha desaparecido de las convocatorias, ya que para su posición han llegado Guridi, Kochorashvili y Fofana, tres apuestas importantes de la dirección deportiva. Ya la semana pasada fue titular con el Sevilla Atlético en su debut en Segunda Federación ante el Tamaraceite en tierras canarias, completando los 90 minutos.

Al estadio, pero como aficionado

Después de haber vivido un verano como jugador del primer equipo a todos los efectos, Nico Guillén ha pasado de participar en los partidos desde el césped a ser un aficionado más en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Este viernes, en los momentos previos al partido ante el Valencia CF, el onubense fue captado por las cámaras de ElDesmarque accediendo al coliseo nervionense acompañado de su grupo de amigos. Nico Guillén, jugador ya con minutos en Primera, pasaba casi desapercibido entre los aficionados y paseaba por la calle Sevilla FC con total normalidad, demostrando que su sevillismo sigue más que vigente. En el club confían en él y García Plaza le guarda un sitio para cuando llegue el momento.

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“La idea es que Nico forme parte de la primera plantilla, aunque esté con el filial, pero con Kochorashvili y Fofana va a tener menos minutos. Le he dicho que se ha ganado jugar conmigo, tengo una gran confianza en él. Le citaré cuando pueda participar. Ahora queremos que no pierda el ritmo y el lunes estará con nosotros. Todos los canteranos nos han ayudado muchísimo. Les he dado las gracias y les he dicho que han demostrado que durante la temporada que nos pueden ayudar, pero deben bajar al filial con humildad, con un ojo puesto en el primer equipo. Lo harán. Sé que puedo contar con ellos. He demostrado desde que estoy aquí que me da igual la edad que tengan", destacó el entrenador justo antes del partido de la pasada semana ante el Espanyol. Nico Guillén espera su momento desde la grada.