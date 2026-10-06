Basilio García Sevilla, 06 OCT 2026 - 14:17h.

El excapitán del Sevilla también habló sobre el papel de Luis García Plaza en Nervión

La guasa de Iborra por su presencia en Nervión a diez días del Levante-Sevilla: "Fui a ver al rival"

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El eterno parón por los compromisos de las selecciones nacionales toca a su fin y los equipos ya empiezan a prepararse para el regreso de la competición. El Sevilla FC lo hará el próximo lunes ante el Levante UD en el Ciutat de València, donde se reencontrará con un viejo conocido como Vicente Iborra, actual segundo entrenador de Luis Castro en el conjunto granota.

La pasada semana, el valenciano no dudó en volver a la capital hispalense para, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, participar en el homenaje a Unai Emery previo a la disputa del XV Trofeo Antonio Puerta. Incluso se enfundó la camiseta del Sevilla una vez más, todo a pocos días de enfrentarse al conjunto nervionense. “Me considero por una parte sevillista y había que colaborar con lo que el acto demandaba. No está reñido con mi faceta profesional y mi club de origen. Los tres puntos cuando nos enfrentemos los voy a querer ganar, pero siempre voy a desear lo mejor tanto al Sevilla como al Levante, que es mi club”, ha expresado en palabras a Canal Sur Radio.

De hecho, afirma el de Moncada que no lo tiene nada fácil si se tiene que decantar por un equipo u otro a nivel sentimental, aunque en lo profesional lo tiene claro. “¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Es difícil elegir, pero he vivido etapas preciosas en ambos lados”.

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Más de Iborra

Comienzo del Sevilla. “Han sentado unas bases importantes, se puede ver un equipo comprometido, con una identidad y lo que percibo y me cuentan es que hay un buen grupo humano, y al final así están más cerca los resultados”.

Fue futbolista de Luis García Plaza. “Al margen de nuestra relación profesional, tenemos una personal desde que coincidimos. Hablamos muchas veces, nos guardamos mucho cariño, no solo a él si no a su cuerpo técnico. Son buena gente y les deseo siempre lo mejor, siempre que puedo hablar con ellos es bonito y es especial. Está demostrando que es el idóneo, sabe lo que significa el Sevilla, lo que quiere de sus jugadores y lo está demostrando. Estoy viendo un equipo que compite y se lo deja todo, esa identidad que la gente de Sevilla quiere lo está llevando a cabo”.

Recuperar el ‘viejo’ Sevilla. “El Sevilla como club es capaz de todo, lo he vivido ahí y en la distancia. Si han hecho el comienzo que han hecho, tienen los puntos que tienen, con margen de crecimiento y mejora, el techo no se lo pondría. Es verdad que se han vivido situaciones complicadas, siempre hay que tener los pies en el suelo, pero el Sevilla ha demostrado que pueden llegar donde sea. Cuando todos están unidos son muy fuertes y ojalá puedan conseguir esos objetivos ambiciosos, porque yo me alegraría”.