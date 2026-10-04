Basilio García Sevilla, 04 OCT 2026 - 12:17h.

El exsevillista asistió al homenaje a Unai Emery antes del Trofeo Antonio Puerta

Vicente Iborra pudo fichar por el Valencia CF pero no lo hizo por ética: "Afortunadamente vino el Sevilla"

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Vicente Iborra es uno de esos jugadores que se pueden contar con una mano que son leyenda en dos clubes diferentes. Prácticamente al mismo nivel, la carrera del valenciano como futbolista quedó marcada por el Levante UD y el Sevilla FC. Del primero lo ha sido todo, y en estos momentos es segundo entrenador de Luis Castro, mientras que en el segundo ganó los tres títulos que consiguió en su carrera deportiva con un papel importante.

De hecho, Iborra fue uno de los jugadores que el Sevilla invitó el pasado viernes para participar personalmente en el homenaje a Unai Emery que se produjo en la previa de la disputa del XV Trofeo Antonio Puerta, con el Aston Villa como club invitado. Junto a él, estuvieron personalidades del sevillismo como Jesús Navas, Coke, Diogo Figueiras, Álvaro Negredo, Fazio, Sergio Rico, Nico Pareja o Javi Varas, y también técnicos del staff del de Hondarribia como Víctor Mañas, Pablo Villa o Moisés de Hoyo.

Lo curioso del caso es que el valenciano ha sido recibido con honores en Nervión, enfundándose incluso la camiseta blanquirroja, apenas diez días antes de que el Sevilla visite al Levante en el Ciutat de València el próximo lunes, 12 de octubre. Es una circunstancia que ha llamado la atención en las redes, hasta el punto de que el propio Iborra ha respondido con guasa a un usuario que expresaba que “no puede esconder sus colores”.

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La respuesta de Iborra

“Fui a ver al rival”, respondió en primer lugar con gracia un Vicente Iborra que fue más allá para describir el sentimiento que atesora por los dos cubes en los que vivió la práctica totalidad de su carrera como futbolista.

“Lo que significan Levante UD y Sevilla FC para mí va mucho más allá que los 3 puntos que nos juguemos cada partido que nos enfrentemos. Siempre es motivo de alegría y son muchos los sentimientos cada vez que vuelvo por Sevilla. Gracias eternas”, expresó.