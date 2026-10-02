Basilio García Sevilla, 02 OCT 2026 - 16:52h.

"Está claro que volverá a Europa", dice el vasco, que expresa su confianza en García Plaza

Emery, la leyenda

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Unai Emery se sentará para toda la historia en la mesa de los grandes entrenadores del Sevilla FC. Ganar tres Europa Leagues de manera consecutiva es algo que no ha conseguido nadie en el mundo, y solo se podía lograr en Nervión. Este viernes es uno de los grandes protagonistas del XV Trofeo Antonio Puerta, al que llega como entrenador del Aston Villa.

Con todo, el equipo de Birmingham se encuentra entrenando en la Costa del Sol para aprovechar el parón por los compromisos internacionales, desde allí se desplazarán a la capital hispalense y tras la disputa del partido en el Sánchez-Pizjuán empezarán a preparar su regreso a la Premier League ante el Brentford para, días más tarde, recibir al Fenerbahçe en la UEFA Champions League.

Unai Emery ha concedido una entrevista a Diario de Sevilla en la que, entre otros asuntos, radiografía la situación actual de un Sevilla muy distinto al que él vivió. “En general siento un poco de pena ver esa desunión que hay en el club con gente con la que he participado y con los que he vivido momentos muy bonitos. Me gustaría que se unieran y que otra vez se viera un Sevilla unido. Eso yo creo que se conseguirá, pero ahora lo veo con algo de tristeza y todo se traslade a que el equipo lleve unos años sin competir en Europa, teniendo más dificultades para mantenerse en Primera con holgura...”, expresa el de Fuenterrabía que, no obstante, confía en la figura del actual entrenador como la clave para salir de este agujero. “Luis García Plaza está haciendo un trabajo muy bueno. Desde el lado deportivo hay una recuperación para que el equipo vuelva a competir en un lugar desde el que se pueda encontrar cómodo y en el que los aficionados también se sienten reflejados. Desde ahí quiero lo mejor para el Sevilla y, entendiendo las circunstancias, trato de no perder mi sentimiento por el Sevilla, que lo mantengo dentro”.

Para el vasco, la clave es que el Sevilla vuelve a pasear su escudo por el Viejo Continente. “Está claro que volverá a Europa. Lleva unos años que está sin entrar y en Sevilla algo falta cuando no hay Europa. La afición es fiel, va a ser leal y va a estar ahí, pero va a echar de menos Europa. Este inicio de campaña es esperanzador para poder otra vez ilusionarse de que se pueda competir por Europa y sería magnífico”, añadía.

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Elogios a Luis García Plaza. “Yo creo que tenéis un buen guía. No tiene experiencia en Europa, pero sí tiene como entrenador, con triunfos. Es un entrenador exitoso. Y sus equipos siempre son reconocibles, serios y generalmente tienen un rendimiento muy sostenido al alza. Y eso es lo que está haciendo ahora el Sevilla. Yo creo que es un buen momento para ser optimistas, para confiar en el trabajo. Y con ello, con la prudencia, lógicamente, que hay que tener, ser capaz de esa constancia y, a través también de que haya un poquito de paz y estar juntos, se conseguirá. No sé si este año, ojalá este año. Me gustaría que estuviese en Europa y lo consiguiese él, porque creo que también se lo merece”.

El oasis de Mendilibar. “Pero dentro de esa inestabilidad, también ha habido momentos muy buenos, que han sido recientes, con Mendilibar, ganando otra vez el título de Europa League, y además eliminando al Manchester United. Eso ha sido hace poco y creo que eso volverá antes que tarde. Y creo que Luis García ahora es el que está encontrando ese equilibrio en el equipo, en el entorno. Sevilla es una plaza difícil para los entrenadores”.