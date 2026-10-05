Miguel Sierra no pone techo: "Si sigo así pueden venir cosas buenas, diferentes"
El futbolista, de momento, prefiere no pensar en "hipótesis" de mercado
El Sevilla fue a por Peque y se reencontró con Miguel Sierra
Miguel Sierra lo tiene claro. El habilidoso extremo del Sevilla, convertido en el décimo jugador con más valor del plantel, se muestra exigente, asegura que aún "puedo dar más" y se muestra optimista de cara su futuro: "Si sigo así...".
En una interesante charla con PTV Sevilla, Miguel Sierra se muestra orgulloso por su inicio de temporada y, entre otros muchos temas, tiene tiempo para hablar sobre su futuro en el Sevilla... o en sitios "diferentes".
"Ahora mismo tengo hasta 2029, tengo que seguir trabajando, si sigo así, pueden llegar cosas buenas, diferentes. Estoy abierto a todo", decía el extremo antes de, eso sí, no precipitarse en demasía al ser cuestionado por una posible oferta en invierno. "Es una hipótesis, ahora mismo no se sabe. Si viene algo, se encargarán los representantes y el club en hablar. Ahora mismo estoy centrado aquí".
A pesar de ello, Miguel Sierra sabe que su inicio también cuenta con el apoyo de sus compañeros y que, poco a poco, sumará exigencia del público. "Es lógico que la gente piense eso, que te ponga un rol diferente, pero ahora que la cosa va bien hay que aprovecharlo. Sí, he marcado dos goles, también puedo dar mucho más. Para eso estoy trabajando".
"Los primeros partidos me ponía más nervioso, pero lo acabas normalizando, intentando aprovechar el buen momento, que sea lo más largo posible", continuaba argumentando antes de recordar que en todos estos halagos "hay que tener en cuenta que el equipo va bien, eso ayuda mucho, cada uno se viene arriba y empiezan a salir las cosas. He tenido la suerte de marcar algún gol, pero todos aportamos".
Desconocemos lo que pasará en unos meses, si Miguel Sierra podrá mantener el buen nivel mostrado hasta ahora o si llegarán ofertas, pero parece evidente que el chico, de momento, no se pone techo alguno.