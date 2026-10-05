Miguel Sierra, el décimo mejor valorado del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 05 OCT 2026 - 20:52h.

El extremo iguala a Gabriel Suazo y Robbie Ure

Marcao, misión imposible para el Sevilla

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El crecimiento de Miguel Sierra es increíble. El extremo del Sevilla, convertido en uno de los nombres propios en este inicio de competición, se consagra poco a poco en la élite y su rendimiento ya le ha permitido colarse entre los diez jugadores más valorados en la plantilla.

Porque la web especializada en valores de mercado Transfermarkt le ha colocado un valor de mercado de siete millones de euros, igualado con otros futbolistas como Gabriel Suazo y el recién llegado Robbie Ure, quedándose por detrás de otros nueve compañeros.

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Por delante del canterano quedan jugadores jóvenes como Sangante o Castrín con ocho millones de valor, Carmona bajando a los diez y Félix Correia apareciendo con esa misma cifra; con dos dígitos, superando los diez, Kike Salas (14), Stassin, Fofana, Vargas (15) y el más valorado Lucién Agoumé (18).

Fofana, uno de los que más baja... en toda LALIGA

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Sevilla. Youssuf Fofana, tras un año irregular en el Milan y un fichaje de última hora, se ha convertido en uno de los jugadores que más valor ha perdido no solo en el Sánchez-Pizjuán, sino en toda la competición.

El mediocampista francés ha perdido ocho millones de euros de valor y aunque se presupone como uno de los jugadores con más calidad del plantel, apenas suma un millón más que Kike Salas, por ejemplo.

Evidente, esto apenas acaba de empezar y, posiblemente, para Luis García Plaza lo del valor importará entre poco o nada, pero si el jugador necesitaba algún motivo más para demostrar que se equivocaron con él, esta última actualización de Transfermarkt aparece como nuevo motivo de motivación para el mediocampista.