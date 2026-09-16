Basilio García Sevilla, 16 SEP 2026 - 22:50h.

El granadino rompe récords e incluso emula a José Antonio Reyes con sus dos primeros goles en el primer equipo

La charla premonitoria de Miguel Sierra con Luis García Plaza y su confirmación de alternativa

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El primer jugador de la temporada en marcar dos goles y el primero el provocar dos expulsiones. El inicio de Miguel Sierra está marcando el buen paso del Sevilla FC en este primer tramo de competición del equipo nervionense, y es el canterano su hombre más destacado. Por números, por palabras y por sensaciones.

Las cifras gruesas son estas, dos goles, dos tarjetas rojas y un penalti provocado. Ya había prometido en pretemporada siendo el máximo goleador con tres dianas, pero cuando ha empezado la competición se está pasando el juego, directamente. Ha sido titular en todos los partidos, lo que es muestra inequívoca de la confianza que le está otorgando Luis García Plaza, y aunque no ha completado ninguno, sí ha estado cerca de hacerlo en Riazor, cuando fue sustituido con el tiempo ya cumplido por Robbie Ure.

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“Muy bien. El año pasado entraron canteranos conmigo, está aprovechando su momento, su oportunidad. Está ganándose su sitio y no se lo voy a quitar mientras el fútbol y él mismo lo digan. Si sigue rindiendo así, será titular”, expresó el entrenador sevillista en rueda de prensa. Cuando vuelva Rubén Vargas lo va a tener crudo para quitarle el sitio.

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El futuro y el presente de Miguel Sierra

La plantilla sevillista cuenta con 24 hombres adscritos al primer equipo, y como no hay un tercer portero, el dorsal ‘25’ está libre. ¿Significa el buen arranque de temporada de Miguel Sierra que lo vaya a lucir? Seguramente no, no hace falta ocupar esa ficha mientras pueda jugar como futbolista del filial. Nacido en 2004, está en el último año en el que puede alternar entre el Sevilla y el Sevilla Atlético, aunque no parece que lo vaya a hacer viendo su rendimiento y que se ha ganado, palabra de técnico, la titularidad.

Miguel Sierra está renovado por el Sevilla y tiene contrato hasta 2029. Se le amplió la vinculación con la promesa de que entraría en los planes del primer equipo en pretemporada y en los entrenamientos, y el granadino ha decidido derribar la puerta.

Sus datos son abrumadores. Según publica @OptaJose, es el primer futbolista que suma más de diez recuperaciones, más de diez regates intentados y más de diez duelos ganados (12) en un mismo partido desde la temporada 2005/06. Una barbaridad.

Pero hay más, como un 79% de precisión en el pase pese a jugar en la zona donde se asan las castañas, o un solo fallo en sus 64 toques de balón. Por coincidir, hasta ha emulado los primeros goles de José Antonio Reyes en el primer equipo sevillista, marcando los dos en las jornadas 3 y 6 de su primera temporada. Pone los pelos de punta.

Y por si fuera poco, un mensaje lleno de desparpajo a la afición desplazada a La Coruña mientras los mil sevillistas coreaban su nombre. “Sevillistas, lo que estáis logrando es una putísima locura tíos. Os esperamos el sábado ante el Barça en casa y a seguir así. ¡Vamos Sevilla, Vamos!”. Aquí está Miguel Sierra, su tarjeta de presentación en la élite es inmejorable.