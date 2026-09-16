Basilio García Sevilla, 16 SEP 2026 - 21:36h.

El técnico madrileño analiza la victoria de su equipo en Riazor

Aquí, en la grada, está la mejor banda

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Una victoria más, trece puntos de dieciocho, la espinita de haber podido ganar también en el RCDE Stadium al Espanyol y unas sensaciones que parecían olvidadas. El Sevilla FC de Luis García Plaza funciona y, como funciona, engancha a una afición que se había acostumbrado al sufrimiento. Así sabe mejor.

Tras la magnífica victoria ante el RC Deportivo de A Coruña, el entrenador ha vuelto a quitarse el sombrero con la hinchada nervionense. Un millar de personas en Riazor, un miércoles a las 19.00 horas, y un triunfo conquistado con el gol de un canterano que se hace hombre a pasos agigantados. “Muy contentos por los chicos y por esa afición. Vienen 1.000 personas aquí un miércoles a las siete… Son cojonudos. Eso te empuja. Gente que se coge su coche y se pega esa paliza. No significa que vamos a ganar, pero les digo que hay que dejarse el alma. Si pierdes es fútbol, peor trabajando al máximo”, expresaba en los micrófonos de DAZN tras el partido.

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Posteriormente, ahondó en su discurso en sus palabras a los medios oficiales del Sevilla. “No les podemos prometer victorias, pero sí que nos dejamos la vida”, promete Luis García Plaza, que se acercó a aplaudir a los sevillistas que estaban en el coliseo coruñés. “Es un viaje jodido, largo. Hay que premiar y agradecer su apoyo e ilusión con el equipo. Llevan años sufriendo, no sé dónde llegaremos porque el que saque la cabeza te meten un hostión que te la arrancan de cuajo, pero hay que disfrutar los momentos. Los malos llegan y entonces habrá que juntarse. Que vean que el equipo se deja la vida. Muy agradecidos”, expresaba.

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Análisis del partido. “Muy merecedores de la victoria, ya en la primera parte hemos sido superiores. Nos falta aprovechar más las situaciones en las que llegamos, el equipo ha hecho un trabajo defensivo espectacular sin meterse atrás. Solo cuando era necesario, manteniendo el sello del equipo. Intentando estar en campo contrario. Y a partir los chavales están con esa fe. Con todo el respeto, creo que nos hemos quedado cortos”.

Adaptándose al juego. “Hidalgo tiene muchas variantes a lo largo del partido, ha empezado en la salida con tres, después con cuatro… teníamos que ir acoplando. Ya habíamos dicho que me mirasen mucho y teníamos que estar muy atentos. Vamos creciendo cada vez más con balón, cada día me gusta más”.

Un gran arranque. “A seguir. Primera división. Ahora viene el Barça. Tenemos 13 puntos para seguir sumando. Hay que ser humildes, cuando van mal intentamos no hacer un drama, cuando vamos bien intentamos no estar eufóricos. Si competimos así siempre estás cerca de ganar. Hoy tendríamos que haber sufrido menos, con diez hacíamos posesión de balón, pero no atacábamos, eso han sido los minutos que menos me han gustado. Después hemos tenido opciones de hacer el segundo. Un gran rival el Dépor”.

Viene el Barça. “Unas palabras de Cesc Fábregas, el entrenador de moda. Dijo que ‘dan miedo’, con su Como, equipo de Champions. Vamos a competirles, no hay más. Todos los partidos marcan cuatro o cinco goles. No será fácil, pero estamos en un muy buen momento, ahora recuperar. No hay que arriesgar con nadie. Si nos ganan, que no sea por competir. Ellos son tan buenos que salen a cuatro o cinco goles por partido”.