Basilio García Sevilla, 29 SEP 2026 - 11:28h.

Agustín López revela un detalle sobre el fichaje del jugador de moda en el Sevilla

Este chico sí que es una perla; el espectacular Miguel Sierra en números, palabras y sensaciones

Compartir







El mundo del fútbol da muchas vueltas, y a veces se producen situaciones que, con el tiempo, se convierten en mucho más que anécdotas. El Sevilla FC está disfrutando en este inicio de temporada de la irrupción de Miguel Sierra en la élite. El granadino no solo ha encontrado un hueco en el primer equipo, sino que además se está convirtiendo en uno de los jugadores más destacados.

El fichaje de Miguel Sierra por el Sevilla es una de esas operaciones que dejan en buen lugar a la dirección de cantera. El jugador estaba monitorizado por el departamento que comanda Agustín López junto a Marcos Gallego desde que era cadete en el Granada, cuando se le intentó incorporar por primera vez, y en una negociación para firmar a uno de los actuales integrantes del primer equipo, su nombre se puso sobre la mesa.

PUEDE INTERESARTE La charla premonitoria de Miguel Sierra con Luis García Plaza y su confirmación de alternativa

Así lo ha explicado el director de cantera sevillista en una extensa entrevista en los medios del club. “Sierra hay un momento en el que intentamos firmarlo en el cadete del Granada, él decide quedarse porque su camino allí le favorecía, por su casa, por su educación y por todo. Mantuvimos un seguimiento hasta que llega al Avilés. En la etapa de Víctor como director deportivo, en la operación de Peque sale el nombre de Miguel encima de la mesa de trabajo”. De hecho, los dos jugadores están representados por JV Sports, la agencia de representación que comanda Joaquín Vigueras y la llegada del granadino se concretó cuatro semanas después de la del catalán.

Cuando el nombre de Miguel Sierra salió a la palestra, los informes que se guardaban en Nervión no podían ser mejores. “Nosotros avalamos ese fichaje porque conocíamos al jugador, entendíamos que estaba en un momento de horas bajas porque ya estaba navegando por el fútbol español dando un poco de tumbos. Estos jugadores talentosos, es muy importante la mano de los profesionales que lo acojan, si no entienden esa manera de sentir el fútbol ese tipo de jugadores se pierden en el camino. Vino en el momento perfecto, dimos el OK a ese fichaje porque lo teníamos identificado y fue muy fácil”.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla renueva a un Miguel Sierra que mira al primer equipo

El valor de Miguel Sierra

Ahora, Miguel Sierra tiene una cláusula de 20 millones de euros tras firmar su última renovación en primavera, pero en su día costó mucho menos. Tenía una cláusula de rescisión de 90.000 euros en el Real Avilés Industrial y según reportaron en Asturias, salió por aproximadamente la mitad.

PUEDE INTERESARTE Quién es Miguel Sierra, el canterano al que Almeyda hizo debutar en el derbi

“Entró en unas condiciones que queríamos, unas condiciones de jugársela a cara o cruz, ha salido cara. Sierra es un futbolista que está llamando la atención de todo el mundo, que está haciendo muy buenos partidos en el primer equipo, no se pueda parar y debe seguir. Con la ayuda de todos ha recuperado su mejor versión, y es la misma que vimos cuando era cadete del Granada”, culminaba Agustín López.