Basilio García Sevilla, 06 OCT 2026 - 10:42h.

"Me pide esfuerzo. Que en defensa trabaje como uno más, que aquí no hay distintos y que en ataque me libere"

Miguel Sierra no pone techo: "Si sigo así pueden venir cosas buenas, diferentes"

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El primer tramo de temporada en el Sevilla FC tiene en el de Miguel Sierra uno de los nombres más destacados. La aportación del granadino en su primer año como jugador del primer equipo de pleno derecho -aunque lleve dorsal del filial- está siendo sobresaliente, y el jugador lo achaca a la confianza que le ha dado Luis García Plaza.

El entrenador desveló hace unas semanas que había hablado con Sierra a su llegada la pasada temporada, ‘apartándolo’ de la quema de la lucha de la permanencia, pero dándole opciones si los dos seguían en el club. El jugador ha concedido una entrevista a PTV Sevilla y ha reconocido que se produjo esa conversación, desvelando lo que le dijo. “El año pasado el míster habló conmigo y me dijo sus intenciones. Esta pretemporada ha salido todo bien, me ha dado la oportunidad, he intentado aprovecharlo y ahora tengo que seguir así. Él me dijo que no sabía si seguiría, pero que contaba conmigo, que siguiese trabajando, que el momento me iba a llegar”, expresaba.

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Además, una vez llegada la presente campaña, el futbolista también expone lo que le pide el entrenador. “Esfuerzo. Que en defensa trabaje como uno más, que aquí no hay distintos y que en ataque me libere”. “Cuando un jugador tiene confianza es diferente. Si confías en ti mismo, te conviertes en otro jugador, puedes aportar mucho más”, concretaba Miguel Sierra al hilo de la confianza que ha recibido de García Plaza en este inicio de ejercicio.

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¿Un nuevo Miguel Sierra? “En mí realmente no ha cambiado nada. En el Avilés apenas jugué en la primera vuelta, en la segunda vuelta empecé a jugar casi todo. Yo no he cambiado, soy el mismo que hace tres años. Ha sido todo rápido, pero yo he estado trabajando para que llegue la ocasión”.

El mejor momento desde su llegada. “Me quedo con el primer gol ante el Atlético de Madrid. Mis padres estaban allí y me emocioné mucho”.

La unión del grupo, clave para el míster. “Ese trabajo lo ha hecho en las concentraciones, hemos hecho un buen grupo y dentro del campo se nota. Vamos todos a una, tenemos la sensación de que podemos competir con todos. Ahora mismo vamos partido a partido, venimos de dos años muy complicados”.

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Competir con Rubén Vargas. “Si me ponen la responsabilidad, estoy encantado, pero ojalá Vargas vuelva después del parón. La competencia siempre te hace mejorar. Sabemos que nos va a aportar muchísimo. Nos vendrá bien a todos”.