Basilio García Sevilla, 06 OCT 2026 - 17:23h.

Los dos desplazamientos a la Comunidad de Madrid cuentan con importantes trabas para los aficionados

El sevillismo, volcado en casa y fuera

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En la temporada 2026/27 que se va a reanudar esta semana, la afición del Sevilla FC está respondiendo tanto en los partidos en casa como fuera del Ramón Sánchez-Pizjuán. Mientras el coliseo nervionense registra una media de asistencia superior al de las últimas temporadas, las gradas visitantes se han ido completando en lugares tan alejados como San Mamés o Riazor.

Las entradas para el partido ante el Levante UD en el Ciutat de Valéncia también volaron en cuestión de horas, pero en los dos próximos compromisos a domicilio del Sevilla habrá pocos o ningún sevillista por distintos motivos. Los dos partidos se jugarán en la Comunidad de Madrid, pero los dos presentan problemas distintos que ‘cortarán’ la ‘racha’ del sevillismo acompañando a su equipo fuera de casa.

Por un lado, el próximo 18 de octubre el equipo de Luis García Plaza visita el Santiago Bernabéu. Una plaza apetecible tanto para los sevillistas que viven en la capital de España como para los que se desplazan para presenciar el partido en un escenario tan emblemático. Sin embargo, el Real Madrid no está dentro de los clubes que llegaron a un acuerdo para que las entradas para la afición visitante se vendieran a precios asequibles, a 30 euros. De hecho, el club merengue no llega a un acuerdo con absolutamente nadie del panorama futbolístico español por ningún aspecto.

Así, el Sevilla ha informado este martes de que hay entradas a disposición de su afición, pero al precio de 70€, más del doble de lo pactado con muchos de los otros clubes de LALIGA. Las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar, pero hace ya varios años que acudir a ver un partido al Santiago Bernabéu es un artículo de lujo accesible solo a determinados bolsillos.

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En el Coliseum no habrá sevillistas

Por otro lado, el Sevilla visitará al Getafe CF el próximo 1 de noviembre, en un partido que se disputará a las 14.00 horas en pleno puente por la festividad de Todos los Santos. El horario es propicio para la asistencia de aficionados visitantes y muchos sevillistas ya estaban organizando su plan de viaje para estar en el Coliseum, pero las últimas noticias han caído como un jarro de agua fría.

Ante la reducción de aforo por las obras que se están llevando a cabo en el estadio azulón, el Getafe no facilitará entradas para la afición sevillista, tal y como lleva haciendo toda la temporada con los clubes que le visitan. De hecho, tampoco tiene intención de sacar localidades a la venta para el público en general.

De este modo, y teniendo en cuenta que la asistencia de visitantes al estadio de Vallecas también ha sido problemática en los últimos años, la única opción segura que le queda a los sevillistas de Madrid es acudir al Metropolitano, ya que los colchoneros si están adscritos al citado acuerdo, aunque el partido ante el Atlético de Madrid no se jugará hasta mediados del mes de abril. Tras estos partidos, el siguiente desplazamiento será a Anoeta para el duelo ante la Real Sociedad, ya en el último fin de semana de noviembre, marcado por la celebración de las Elecciones Generales.