Tito González | Basilio García Sevilla, 25 SEP 2026 - 09:27h.

Francisco Javier Nadal explica cómo vive su sevillismo en su parroquia

El Sevilla engancha a su gente

Compartir







Francisco Javier Nadal es un sevillista más, pero don Francisco Javier Nadal encarna la historia de un aficionado muy especial del Sevilla FC. No solo profesa la fe futbolística nervionense, sino que además está muy cerca de Dios como párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz, una parroquia situada en el corazón del barrio nazareno de Montequinto, a poca distancia de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Aunque nació en Granada, de pequeñito se desplazó a vivir a Sevilla y en su filiación por los colores blanquirrojos tiene una especial relevancia la figura de Diego Armando Maradona. “Soy sevillista de sangre”, explica a ElDesmarque, que se ha desplazado hasta el templo que administra para conocer más de cerca su particular figura.

“Cuando llegué aquí, a la parroquia, hace diez años, no sé por qué razón en el momento final ya de mi presentación dije a modo de chascarrillo, de medio broma, ‘para resolver la duda que todos podáis tener, soy sevillista’. La gente me lo recuerda con mucho cariño, sobre todo los béticos”, rememora. “¡Ay, el que ha venido aquí, encima sevillista!”, recuerda con cariño.

Nadal, que afirma vivir de forma muy sana la rivalidad Sevilla-Betis, la aprovecha también para su Parroquia. “Solemos valernos de esa rivalidad, sobre todo con los niños en catequesis. Siempre tenemos una especie como de prederbi aquí en la misma parroquia. Y el día que juega el Sevilla y el Betis, en la misa que tenemos de familia, hacemos que los niños del Betis se vistan del Betis y los del Sevilla, del Sevilla”, con duelo de animación incluso al final de la misa.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Pérez, el sevillista que pide ayuda al club tras perder su abono por un error bancario

Sus visitas al estadio

El sacerdote, que fue socio durante dos temporadas, desearía volver a tener el abono de su equipo, pero los horarios no se lo permiten. “Todos los años intento ir por lo menos una o dos veces. Por el tema de horario, es muy difícil, me gustaría sacarme el carnet, pero mi responsabilidad pastoral me impide”. Tanto es así, que tiene muchas dificultades para seguir a su equipo en directo, aunque sea por televisión. “Suelo ver algunos, los menos, pero sobre todo lo sigo a través de las redes sociales, o si estás en la calle y escuchas gol, pues parece que ha metido el Sevilla”.

PUEDE INTERESARTE Davoo Xeneize alucina en Nervión con los sevillistas y la conexión con Boca: de Banega a Maradona

Don Francisco Javier elige a Jesús Navas como su referente sevillista, “porque creo que él representa perfectamente los valores del sevillismo, ha sido un jugador de cantera, de cuna, con unos valores personales impresionantes, ha alcanzado la gloria”. “Lo ha conseguido absolutamente todo, ha llevado por bandera el Sevilla allí a donde ha estado, y ha transmitido incluso en estos últimos años esa fuerza que necesitaba el equipo para poder mantenernos en Primera”, recuerda el cura que también se le llena la boca al hablar de figurones como Maradona, de Polster, Suker, Luis Fabiano o Kanouté, aunque de entre todos se queda con el palaciego.

El sevillismo en su forma de vivir la fe

Sus feligreses, conocedores de su sevillismo, incluso le han regalado una camiseta muy especial de su equipo. “Este año hago 25 años de cura, entonces una familia me regaló la camiseta con el número 25 y el nombre de ‘Pater”.

Por último, pone como ejemplo al seleccionador nacional, un exsevillista como Luis de la Fuente, siempre estandarte de su fe, pero sí reconoce que no son pocos los que rezan por su equipo. “Al final lógicamente cada uno pide por su equipo y Dios pues escucha todo, entonces al final yo creo que empate, ¿no? Esa cosilla de confiar en tu Cristo, en tu Virgen, en tu devoción un poco para que ponga, para que te eche un poquito la manita. El año pasado la gente me decía, ‘oye, ¿estás rezando para que el Sevilla no baje? Pues mira, no, pero casi”.