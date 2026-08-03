Joaquín Pérez, el sevillista que pide ayuda al club tras perder su abono por un error bancario

Tito González Sevilla, 03 AGO 2026 - 21:12h.

"No estoy enfrentado a nada. No quiero conflicto. Lo que quiero es recuperar lo que yo sentía"

El 96.7% de los abonados del Sevilla renuevan su asiento

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En las primeras semanas del verano, los socios más fieles de cada club acuden con ilusión a renovar su abono con el equipo de su vida y su corazón. Sin embargo, para Joaquín Pérez, un abonado del Sevilla FC de 78 años, se ha convertido en todo un calvario ya que un error bancario le ha impedido renovar y, hasta el momento, ha sido incapaz de encontrar una solución a su problema.

Su caso se ha hecho viral en la esfera sevillista de las redes sociales, ya que Joaquín ha realizado múltiples llamamientos al club para que le ofrezca una alternativa, y ElDesmarque ha podido hablar con él en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán, el lugar al que quiere volver e ingresar en sus gradas, y en el que no encuentra respuesta a su petición. “Aquí vienen los de las visitas, pero nada más. Personas del club, de administración, no vienen”.

Este sevillista explica el problema con una “tarjeta caducada que está en la ficha del club” y los problemas que ha generado el banco. “Entro a la página del club como socio y me encuentro con que era socio rojo. Yo no soy ni azul ni rojo, era abonado en Sevilla”, recuerda.

Recuperar el carnet, su única petición

Y es que quedarse sin abono en el Sevilla en los últimos años es un problema, pues la lista de espera para conseguir un asiento es larga y se producen muy pocas vacantes. “Yo nunca pensé que podía ocurrir, pero ha ocurrido. Para mí significa muchas cosas. Poder ver a mi equipo, verme con gente a la que veo cada cierto tiempo, nada más que aquí”, explica Joaquín Pérez.

"No estoy enfrentado a nada. No quiero conflicto. Lo que quiero es recuperar lo que yo sentía cuando venía aquí", concluye un aficionado sevillista que está pasando por un momento complicado al verse sin su abono a apenas unos días de que dé comienzo la temporada 2026/27.