Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 11:19h.

El club espera nuevas altas en las próximas semanas

Cuándo empieza LaLiga 2026/27: fechas clave, un parón de selecciones largo y una Supercopa ya fijada

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El Sevilla FC, en mitad de un verano lleno de protestas, molestia y descontento de su público, ha anunciado este viernes que, tras finalizar la ronda de renovaciones, el 96.7% de abonados de la entidad han renovado su asiento en el Sánchez-Pizjuán para la próxima temporada, una cifra levemente inferior a la vivida el pasado curso.

Así lo ha anunciado el Sevilla:

"Este jueves a las 23:59 se dio por finalizado el plazo de renovación de abonos del Sevilla FC para la próxima temporada 2026-2027, que arrancó el pasado 15 de junio y que por lo tanto ha estado abierto durante 18 días. Al final del mismo, la cifra de socios abonados que han renovado su localidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán es de 37.428. En total, el 96,7% de los socios de la pasada temporada 2025-2026.

El abono incluye el acceso los 19 partidos de LALIGA EA Sports 2026-27, el XV Trofeo Antonio Puerta y el acceso a todos los partidos en casa de la cantera y del Sevilla FC Femenino, -condición esta que comparte con los socios no abonados-, así como un descuento del 10% en la compra de entradas y en las tiendas oficiales. Hay que recordar, además, que desde esta temporada, la condición de socio pasa a ser anual y se renovará a partir de enero, por lo que el pago del socio abonado pasa a ser en dos partes.

En cuanto a los cambios de localidad, estarán disponibles desde este lunes 6 de julio y hasta el miércoles 8 en los turnos establecidos y que se pueden consultar aquí. Finalizado el periodo de cambios, el club dará a conocer la información al respecto de las nuevas altas. Todo lo relacionado con la campaña, incluyendo fechas y plazos, opciones de pago, beneficios para abonados, modalidades de socios, vídeos explicativos y otros aspectos de interés, está disponible en el microsite habilitado por el club para esta campaña de abonos 2026-2027".