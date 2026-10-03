Basilio García Sevilla, 03 OCT 2026 - 12:43h.

Tanto el suizo como el moronero ya completan los entrenamientos con el resto del grupo

Advertencia a Rubén Vargas: "Él lo sabe"

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Una vez disputado el XV Trofeo Antonio Puerta, el Sevilla FC ya mira al partido ante el Levante UD con el que regresará a la competición el próximo lunes 12 de octubre, pero antes afrontará el segundo tramo de días libres en el megaparón por los compromisos internacionales. El objetivo, en estos días, está claro, y es recuperar para la causa tanto a Kike Salas como a Rubén Vargas.

Ni el moronero ni el suizo pudieron ser de la partida en el amistoso ante el Aston Villa y, de hecho, ni siquiera fueron convocados por Luis García Plaza. A los dos se les pudo ver en el césped, e incluso Kike Salas recibió con prendas oficiales el trofeo que acreditaba al Sevilla como subcampeón del trofeo que lleva el nombre del mítico dorsal ‘16’. Vargas, por su parte, estuvo con el grupo pero vestido con indumentaria de calle.

Donde sí han estado los dos jugadores ha sido en el entrenamiento de recuperación de este sábado, y así lo atestigua la imagen que ha utilizado el club para ilustrar sus publicaciones al respecto.

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Las sensaciones con Salas y Vargas

Lo cierto es que los dos futbolistas ya se han reintegrado al grupo al completo. Kike Salas ya lleva unos días haciéndolo, mientras que el suizo lo ha hecho más tarde, pero ya está completando las sesiones de entrenamiento. En el cuerpo técnico se toma especial cuidado con Rubén Vargas, por lo que se le planificó el parón como una especie de pretemporada al inicio del otoño. Es un jugador al que hay que ‘mimar’ físicamente y esa es la idea de Luis García Plaza, pues en plenitud de condiciones tiene mucho que aportar al equipo.

Con todos estos ingredientes, el equipo descansará ahora tres días para retomar los entrenamientos el próximo miércoles, día en el que empezarán a preparar ya el partido del Ciutat de Valéncia a la espera de la llegada de los internacionales. A partir de entonces, se empezará a calibrar el estado físico de Rubén Vargas de cara al choque del lunes siguiente, y también se valorará la situación de Lucas Stassin, que va con más retraso al no haber participado aún en los entrenamientos sobre la hierba.