Álvaro Borrego 07 OCT 2026 - 10:42h.

Entre los siete canteranos suman un valor de unos 50 millones, lo que supone un salvavidas para el club de cara a mercados venideros

"Nico Guillén nos va a dar mucho dinero": Jesús Galván no duda sobre el futuro del Sevilla

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El Sevilla FC guarda muchísimas similitudes con aquel equipo de principios de siglo, cuando la entidad se vio obligada a maximizar los recurso de la cantera para generar plusvalías, concretar ventas y obtener ingresos para paliar la crisis económica. Una tesitura prácticamente calcada a la de ahora, donde los canteranos han recobrado el protagonismo que durante tiempo perdieron. Por primera vez en más de una década la primera plantilla vuelve a disfrutar de una nutrida presencia de savia joven que no solo sostiene al club en lo deportivo, sino que ya ejerce como salvavidas económico y salvaguarda para preservar la sostenibilidad de la sociedad.

Luis García Plaza cuenta hasta siete canteranos en dinámica de primer equipo y todos ellos han tenido protagonismo durante estos meses, algunos con especial importancia como Kike Salas, cuya progresión le convierte en uno de los defensas más en forma del país, Miguel Sierra, la gran revelación de esta temporada, o Andrés Castrín, fundamental para la salvación el pasado curso, además de otros como Isaac Romero, el incipiente Nico Guillén, José Ángel Carmona o Manu Bueno.

Siete futbolistas que vuelven a poner en valor la necesidad de cuidar la cantera y promocionar a savia nueva, con el propósito no solo de paliar las carencias que pueda tener el primer equipo sino de cara a obtener réditos que brinden el 100% de las plusvalías como recientemente lo han hecho Juanlu Sánchez o Joaquín Martínez Gauna 'Oso'. Y es que los siete canteranos del primer equipo actual suman un valor cercano a los 50 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt.

La actualización más reseñable es la de Miguel Sierra, que en apenas unos meses ha pasado de tener un valor de 200.000 euros a estar tasado en unos 7 millones de euros. Un crecimiento mayor al 200%. Kike Salas, por ejemplo, está entre los cinco futbolistas más valiosos del Sevilla FC, con un valor de 14 millones, con mención especial también para José Ángel Carmona (10M) o un Andrés Castrín (8M) o Miguel Sierra (7M) cuyos valores siguen aumentando. A estos les siguen Isaac Romero (5M), Nico Guillén (2), cuya tasación también ha aumentado, o Manu Bueno.

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El propio Jesús Galván, exentrenador del filial, ponía el foco en Nico Guillén, al que le augura una gran venta: "Le falta hacerse, sobre todo físicamente. Es un chico muy delgado, frágil, pero a nivel futbolístico... Yo conozco a Nico desde que era primer año cadete. Lo hice debutar en 2ª RFEF siendo cadete de segundo año. Debutó en 1ª RFEF siendo juvenil de primer año. Más pronto que tarde, Nico será jugador de Primera División y, seguramente, nos va a dar mucho dinero", reconocía en su entrevista para Muchodeporte.

Entre todos ellos suman un valor aproximado de 50 millones de euros, lo que escenifica el crecimiento deportivo que han experimentado pero también el salvavidas económico que puede suponer para el Sevilla FC de cara a mercados venideros.