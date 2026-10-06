El Manchester United, el primero en interesarse por Fofana

Pepe Jiménez Sevilla, 06 OCT 2026 - 19:13h.

El club inglés tendría que acudir al próximo mercado veraniego

Fofana y el reto de escapar de la 'historia Soumaré'

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Solo era cuestión de tiempo. La llegada de Youssuf Fofana al Sevilla no solo sorprendió en el Sánchez-Pizjuán, donde aún agradecen al mediocampista su apuesta por Nervión, sino en toda Europa, donde creían que el jugador aún perteneciente al Milan acabaría en un club con aspiraciones mayores y están gratamente sorprendidos con el impacto del jugador en sus primeros encuentros como blanquirrojo. Tanto ha gustado que el Manchester United ya estaría pensando en él para el próximo verano.

Sin aparente sitio en el Milan, y sin demasiadas opciones de cerrar -al menos en lo económico- un traspaso con el Sevilla, según cuenta TeamTalk, el Manchester United ya estaría interesándose por las condiciones del jugador de cara al próximo mercado veraniego.

La información, que llega desde Inglaterra, parece demasiado temprana para encender alarma alguna -ya que parece altamente improbable que Fofana salga en enero-, pero sí avisa sobre el interés que irá recogiendo el mediocampista si sigue a este nivel.

Este run run alrededor del centrocampista recuerda, como contábamos hace semanas, a los capítulos que vivieron tanto Soumaré como Batista Mendy en Nervión, los dos últimos mediocampistas que jugaron cedidos con el Sevilla.

Sus arranques fueron magníficos y, con la llegada del parón, los cantos de sirena se multiplicaron llegando desde Inglaterra o Italia, aunque el paso de las jornadas y el bajo rendimiento del Sevilla en global fue apagando ciertos rumores y ambos jugadores vivieron meses duros no solo en España, sino lejos de la capital hispalense, donde tampoco encontraron destinos esperados ni ofertas atractivas para seguir con sus respectivas carreras.

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Todo esto, como dice el refrán, será o seró, pero de momento los rumores ya han comenzado y los primeros interesados aparecen en el lejano futuro para Fofana, un futbolista llamado a ser clave para el Sevilla este curso.