Basilio García Sevilla, 21 SEP 2026 - 17:36h.

"El Sevilla es tan bueno como el Lyon", afirma sin tapujos el futbolista francés

La intrahistoria, minuto a minuto, del fichaje relámpago de Youssouf Fofana por el Sevilla FC

Compartir







Mucho se ha escrito, contado, radiado y comentado sobre el fichaje de Youssouf Fofana por el Sevilla FC. José Ignacio Navarro rompió la baraja y confirmó sobre la bocina la cesión pura y dura de un jugador que venía a aumentar sustancialmente el nivel de la plantilla, y apenas le han hecho falta cuatro partidos para demostrarlo. El sello de subcampéon del mundo no se lo dan a un futbolista en una tómbola, y el parisino lo ha demostrado en cuatro ratos de muy buen fútbol, especialmente en la primera mitad del partido ante el FC Barcelona, con gol incluido.

A Fofana se le vino el mundo encima cuando, a las 20.00 horas del 1 de septiembre, el Olympique de Lyon no fue capaz de formalizar su inscripción en la Ligue 1 en tiempo y forma. En el Milan, Ruben Amorim lo había descartado y quedarse cuatro meses más en la entidad rossonera podía suponer casi una sentencia a su carrera futbolística. Eso, o marcharse a un fútbol exótico como el saudí. Sin embargo, fueron numerosos los equipos que tocaron a su puerta, pero solo el Sevilla el que se llevó el gato al agua, abonando un porcentaje ínfimo del coste del jugador -apenas un 8%-, pero convenciendo a todas las partes de que el sitio indicado para el centrocampista era Nervión.

PUEDE INTERESARTE Fofana, piedra angular

Ahora, en una entrevista reciente concedida al diario As. El propio jugador es el que ha comentado cómo vivió esas horas de incertidumbre finales, resueltas con un billete de avión privado desde Milán hacia Sevilla, solo horas después de haber hecho las maletas para regresar a su país. “La situación del Lyon impidió que pudiera ir allí. Ya había trabajado en el Milan con Paulo Fonseca, su entrenador, con el que sigo manteniendo una buena relación. Me gusta su filosofía futbolística. Pero como se suele decir: después de algo malo siempre llega algo bueno. Y el Sevilla es tan bueno como el Lyon”, afirmaba el jugador, feliz con el modo en el que se ha deshecho el entuerto en el que se vio involucrado.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla cierra la plantilla con el fichaje bomba de Youssouf Fofana

Fofana, el club que ha encontrado y su salida del Milan

Fofana se decidió por un Sevilla FC que conserva un nombre y un prestigio en Europa, y así lo demuestra. Se siente acogido pese a haber sido “un fichaje muy rápido”, y también “sorprendido” por todo lo que rodea a la entidad. “El Sevilla es un grande, te das cuenta en cuanto llegas”, afirmaba.

Lo que pocos se explican viéndole jugar es que el Milan y Rubén Amorim llegaran incluso a descartarle, apenas dos años después de haber pagado 26 millones de euros al Mónaco. “Todavía no sé si es el club o el entrenadorel que no me quería. Lo único que me dijeron era que no entraba en sus planes y yo no iba a forzar mi permanencia allí. En el Sevilla me querían mucho. Y aquí estoy, feliz”. “No me dio tiempo a hablar con nadie. El fichaje se hizo en cuestión de horas. En todo caso, si en mi interior siento que es una buena idea, y el Sevilla lo está siendo, voy a por ello”, concretaba Fofana, el fichaje bomba del verano en Nervión y, quizás, en toda LALIGA EA SPORTS por el modo en el que se concretó